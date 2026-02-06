Carta docenti 2026 estesa anche ai precari, ma ridotta a 400 euro, Cgil contro il Ministero: "Taglio ingiusto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Carta docente verrà estesa anche ai docenti supplenti, ma nel decreto interministeriale si prevede una riduzione dell’importo di circa 100 euro. Flc Cgil critica la decisione di non adeguare il fondo al costo della vita. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di libri, spese di formazione e anche per il rimborso dei trasporti. Per l’anno scolastico 2025-2026 non è stata ancora erogata la Carta docente, solitamente accreditata entro l’autunno. Dipenderà dal decreto interministeriale.

Quando arriva la Carta Docente 2026

Al momento non c’è traccia dell’importo della Carta docente 2026 previsto per l’anno scolastico 2025-2026. Sul sito ufficiale c’è ancora la scritta: “I voucher per l’anno scolastico 2025-2026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026″. Al momento però non ci sono indicazioni per l’erogazione del bonus e nemmeno sugli arretrati.

La scadenza del 30 gennaio è trascorsa, ma in generale si tratta di un ritardo di più mesi, considerando che il bonus diventa usufruibile tra ottobre e novembre di ogni anno.

Tempi più lunghi, perché serve il decreto interministeriale con le indicazioni su importo e procedura di erogazione, reso più complicato dalla volontà di ampliare i beneficiari. Su quando verrà erogata, non c’è quindi ancora una risposta: dai sindacati arriva il commento “esasperato” del personale che è costretto a pagare di tasca propria corsi, master, aggiornamenti, abbonamenti ai mezzi, acquisto di libri o forniture digitali o, in ultimo, a rinunciarvi del tutto.

Novità: estesa ai precari e taglio importo

Ci sono due novità importanti all’interno del decreto interministeriale di prossima pubblicazione: il taglio dell’importo e l’estensione della platea. Da una parte una riduzione dell’importo di 100 euro netti, che riduce la Carta docente a 400 euro. Critiche da parte dei sindacati per la decisione di non adeguare il fondo al costo della vita, considerando anche l’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto.

Così l’estensione del diritto, riportano in un altro passaggio, pesa su tutti gli altri beneficiari. Infatti, dall’anno scolastico 2025-2026 la Carta docente si dovrebbe allargare anche ai 200.000 precari con contratto al 30 giugno.

Pensata solo per il personale docente, dal 2021 la carta si è allargata anche ai precari dopo una serie di sentenze e condanne allo Stato per la discriminazione dei docenti non di ruolo.

Come usare il bonus, da pc ai trasporti

Anche con un bonus ridotto, si possono organizzare le spese. La Carta docente può essere utilizzata per acquistare hardware e software, tablet e computer. Altri acquisti comuni con il bonus sono i libri, ma anche corsi di formazione e aggiornamento, corsi di lingue e, non da ultimo, il rimborso delle spese di trasporto o abbonamenti per mezzi pubblici.

Nello specifico, si può acquistare:

corsi online o in presenza organizzati da enti accreditati al MIUR;

libri e testi anche digitali;

computer, notebook e tablet (non sono ammessi smartphone);

stampanti e scanner (non sono ammessi toner o componenti separati);

software educativi e gestionali;

ingressi e eventi culturali.