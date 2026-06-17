Carta identità cartacea valida anche dopo il 3 agosto 2026 in Italia ed Europa, farà fede la data di scadenza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rimandato l’addio alla carta di identità cartacea. La sua dismissione e il passaggio obbligatorio a quella elettronica (Cie) erano fissati per il 3 agosto 2026, ma ora è arrivata la proroga decisa dal governo. I “vecchi” documenti cartacei saranno validi in Italia ed Europa oltre questa data fino alla loro naturale scadenza, indicata sulla carta stessa.

Carta d’identità cartacea, arriva la proroga

Slitta l’addio alla carta di identità cartacea, fissato da tempo al 3 agosto 2026: non c’è più bisogno di passare obbligatoriamente a quella elettronica (Cie) se il documento cartaceo è ancora valido.

Lo ha deciso il governo Meloni per dare un po’ di ossigeno agli uffici Anagrafe dei Comuni, da tempo in affanno per la gestione delle richieste dei rinnovi.

ANSA

L’esecutivo, con il Consiglio dei ministri di martedì 16 giugno, ha esteso la validità della carta d’identità cartacea anche oltre il 3 agosto.

Cosa cambia, sarà valida fino alla scadenza

Per adeguare l’Italia agli standard europei, era stata decisa la dismissione della carta d’identità cartacea con il passaggio obbligatorio a quella elettronica (Cie), con una deadline ben precisa: il 3 agosto 2026.

Ora il governo ha deciso che le vecchie carte restano valide anche oltre quella data, fino alla loro naturale scadenza. Dando più tempo a cittadini ed enti locali per il passaggio alla Cie.

Pertanto farà fede la data di scadenza naturale della carta, messa nero su bianco sullo stesso documento.

In una nota Palazzo Chigi spiega che “per garantire l’efficacia del documento di identità, si stabilisce che le carte di identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi”.

Inoltre, se la vecchia carta è scaduta o si ha urgenza della Cie ma il Comune non può garantirne subito l’emissione, l’anagrafe potrà rilasciare un documento sostitutivo temporaneo.

Quindi, chi ha ancora una carta d’identità cartacea dovrà comunque richiedere quella elettronica, ma avrà più tempo per farlo, sapendo che sarà valida fino alla sua scadenza.

Come richiedere la carta d’identità elettronica (Cie)

La Carta di identità elettronica (Cie) va richiesta all’ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza.

Serve un appuntamento, da prendere tramite i canali del proprio Comune o sul portale Agenda Cie.

Il cittadino deve presentarsi in Comune munito di una fototessera, per velocizzare le attività è consigliabile avere con sé anche il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Il rilascio della carta di identità elettronica costa 16,79 euro, oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti.

È poi importante conservare il modulo rilasciato dall’Anagrafe in fase di richiesta.