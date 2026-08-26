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È di tre arresti per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano. I fermati, due colombiani di 38 anni e 51 anni e un guatemalteco di 39 anni, sono stati sorpresi mentre tentavano di prelevare denaro con carte rubate a due donne anziane. I fatti sono avvenuti lunedì 24 agosto in diverse zone della città, dopo che le vittime erano state derubate poche ore prima.

Le indagini e l’operazione della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via quando gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile hanno notato, poco dopo le 12.30 di lunedì 24 agosto, quattro persone già conosciute alle forze dell’ordine muoversi in modo sospetto tra via Foppa, viale Papiniano e il parco Vergani. Gli uomini, che si scambiavano cenni d’intesa e utilizzavano sia un taxi che un autobus per i loro spostamenti, sono stati seguiti dagli agenti durante tutto il tragitto.

Il ritrovamento della refurtiva e il tentativo di prelievo

Nel parco Vergani, i sospetti hanno rovistato in una borsa rossa, poi nascosta dietro un cespuglio. Gli agenti, intervenuti poco dopo, hanno recuperato la borsa da donna e vi hanno trovato uno smartphone, carte di credito e carte di pagamento intestate a due donne di 76 anni e 79 anni. Le due vittime erano state derubate poche ore prima, rispettivamente in un supermercato e in un bar della zona Solari.

L’arresto in flagranza e gli oggetti sequestrati

I quattro uomini si sono poi diretti verso via Buonarroti, dove il 51enne colombiano, coperto dai complici, ha tentato di prelevare denaro presso uno sportello bancario utilizzando il bancomat sottratto alla donna di 76 anni. Aveva con sé un foglio con diversi codici numerici. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti bloccando l’uomo e due complici, mentre il quarto è riuscito a fuggire.

Durante la perquisizione, il 51enne è stato trovato in possesso di un frangivetro con taglia cintura, motivo per cui è stato indagato anche per porto di oggetti atti ad offendere. Analogo reato è stato contestato al cittadino guatemalteco di 39 anni, che aveva con sé un telecomando a radiofrequenza wireless, solitamente usato per inibire le frequenze delle automobili, e una punta in metallo come quelle impiegate per infrangere i vetri delle vetture in sosta.

Ulteriori indagini e collegamenti con altri furti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, al termine degli accertamenti in Questura, i tre cittadini sudamericani sono stati indagati anche per furto aggravato in concorso. L’episodio contestato risale a sabato 22 agosto, quando all’interno di un negozio di telefonia in corso Buenos Aires erano stati asportati 200 euro dalla cassa.

Il quadro delle accuse e le vittime

L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di ricostruire una serie di episodi di furto e ricettazione ai danni di cittadini, in particolare donne anziane, colpite mentre si trovavano in luoghi pubblici come supermercati e bar. Le indagini hanno evidenziato come i sospetti agissero in gruppo, con ruoli ben definiti e utilizzando strumenti tecnologici per facilitare i reati e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il tempestivo intervento degli agenti della Squadra Mobile ha consentito di interrompere l’attività criminale e di restituire parte della refurtiva alle vittime. Le indagini proseguono per identificare il quarto complice e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti a Milano.