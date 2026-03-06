Cartisia Somma, intervista alla Sharon di Mare Fuori 6: “La fragilità non è debolezza, ma consapevolezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Cartisia Somma non ha paura di dire che vuole essere madre a trent’anni. Non ha paura di ammettere che il giudizio la ferisce ancora. Non ha paura di raccontare che davanti al trailer di Mare Fuori ha pianto, in camera sua, accanto ai genitori, Sebastiano Somma e Morgana Forcella. Ha paura, piuttosto, di non essere capita. In un tempo che chiede velocità, superficie e dichiarazioni urlate, Cartisia Somma sceglie la lentezza. Pesa le parole. Si ascolta mentre risponde. Si corregge. Non cerca l’effetto. Non recita l’intervista: la abita. Sharon, il personaggio che interpreta nella sesta stagione di Mare Fuori, disponibile su RaiPlay e prossimamente su Rai 2, è il suo opposto: cruda, ambiziosa fino all’ossessione, disposta a tutto pur di cambiare destino. Cartisia Somma invece è empatia, trattenimento, sensibilità custodita come un oggetto fragile. Eppure, nel punto più inatteso, le due si incontrano: nella fame. Non di potere, ma di vita. C’è un passaggio che resta addosso: quando racconta di aver temuto lo stereotipo. Non la difficoltà del dialetto. Non la trasformazione estetica. Ma il rischio di diventare caricatura. È lì che si capisce che non siamo davanti a una ragazza “figlia di”, ma a un’attrice che studia, che costruisce, che ha paura di banalizzare un’identità che non le appartiene. È una paura etica, prima ancora che professionale. E poi c’è il nodo più intimo: la fragilità. Cartisia Somma in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie dice di essere trattenuta. Dice che nasconde la parte più vulnerabile per non essere colpita. Dice che sta imparando a lasciarsi andare. È raro sentire una ventenne parlare così lucidamente delle proprie gabbie interiori, del bisogno di annientare il giudizio, della consapevolezza di sé che convive con l’insicurezza. Non c’è arroganza. Non c’è costruzione. C’è studio, sì. C’è ambizione, certo. Ma c’è soprattutto una ragazza che vuole essere completa prima di amare, e poi aggiungere l’amore come “ciliegina sulla torta”. Una ragazza che sogna una carriera, ma ancora di più una famiglia. Che si emoziona per un promo più di quanto si emozionerebbe per un red carpet. Forse la vera sorpresa di questa intervista è proprio questa: la profondità non è ostentata, è naturale. Non è un’immagine, è un processo. E mentre Sharon combatte per uscire da una prigione fisica, Cartisia Somma combatte una battaglia più silenziosa: liberarsi dal giudizio, restare sensibile, non perdere la dolcezza. Tra dieci anni vorrebbe riconoscersi ancora così. E aver lasciato indietro solo le gabbie. Ed è in questo scarto, tra ambizione e vulnerabilità, che nasce qualcosa di raro: non una promessa, ma una coscienza. E la coscienza, nel tempo, è ciò che resta.

Cosa accomuna Cartisia a Sharon e cosa le distingue?

“Sharon e io siamo molto diverse sotto numerosi aspetti. È un personaggio complesso, forte, con un carattere deciso. In questo mi discosto molto da lei. C’è però un elemento che ci accomuna: la determinazione e l’ambizione. Condividiamo la stessa grinta e lo stesso desiderio di affermarci. I mezzi che utilizziamo per raggiungere i nostri obiettivi sono completamente diversi, ed è evidente. Tuttavia, quella forza interiore, quella volontà di andare avanti, la sento profondamente vicina. La differenza più marcata riguarda l’empatia e la sensibilità. Sono una persona molto empatica, sensibile, anche materna. Sharon, invece, arriva a trattare con durezza persino sua sorella. Questo per me rappresenta una distanza significativa. In sintesi, determinazione e ambizione ci uniscono; empatia e sensibilità ci distinguono”.

Quanta determinazione è necessaria per intraprendere un percorso da attrice?

“È un elemento fondamentale. La determinazione, la volontà di proseguire, l’impegno nel mettere in pratica ciò che si studia sono il vero impulso che permette di andare avanti in questo mestiere. Senza determinazione si rischia di fermarsi subito. È un lavoro che non consente improvvisazioni. Non si può semplicemente ‘provare’ a fare l’attore: bisogna essere preparati, consapevoli, pronti. E occorre voler continuare anche quando il percorso diventa complesso. Accanto alla determinazione servono valori solidi e studio costante. È proprio questa forza interiore che consente di orientarsi e crescere in questo ambiente”.

Si dice spesso che senza talento non si arrivi lontano. Quando ha riconosciuto di avere talento? È nata nel 2005, ma ha iniziato molto presto a frequentare questo ambiente.

“Più che il talento, ho riconosciuto subito la passione. ‘Talento’ è una parola importante e ancora oggi non mi definirei tale. Preferisco concedermi tempo prima di affermarlo con convinzione. Ciò che ho compreso molto presto, invece, è che quello era il mio interesse più profondo. Da bambina seguivo i miei genitori in tournée e sui set. Ricordo che a tre anni assistevo alla Carmen di Bizet e ne memorizzavo le parti. Mi affascinava osservare il dietro le quinte, cogliere i dettagli, leggere i copioni. Talvolta i miei genitori mi mostravano i testi per avere un parere, anche in virtù della differenza generazionale. In quei momenti mi rendevo conto di quanto mi stessi appassionando a quell’universo, ancora prima di sperimentarlo in prima persona. Quando ho iniziato a studiare recitazione e mi sono trovata per la prima volta su un palco o davanti alla macchina da presa, ho avuto una conferma. Ho compreso che quella dimensione mi rendeva felice. Era uno spazio in cui il cuore trovava quiete e avvertivo solo energia positiva. Da lì è iniziato il mio percorso di studi e ho capito che sarebbe diventata la mia passione più grande”.

Molti sostengono che la recitazione ha un valore terapeutico. Per lei è stato così?

“Non la definirei terapeutica. È stata piuttosto un’esigenza. Rappresentava il momento in cui potevo esprimermi. Nella vita tendo a essere riservata e a non mostrare facilmente le mie emozioni, soprattutto quelle più intime. Attraverso la recitazione ho scoperto di poter vivere le emozioni con serenità e, allo stesso tempo, di permettere agli altri di percepire qualcosa grazie a ciò che interpretavo. Più che una terapia, è stata una forma di liberazione. Un modo per vivere le emozioni in modo pieno”.

Questa sua riservatezza nasce dal timore del giudizio? Da vergogna? Da pudore?

“Non direi. È piuttosto una forma di difesa. Come se, evitando di mostrare la parte più fragile, fosse possibile proteggersi da eventuali ferite. Naturalmente possiedo lati sensibili e vulnerabili, che le persone a me più vicine conoscono bene. Non credo sia giusto nasconderli, né è questo il messaggio che intendo trasmettere. A volte, però, mantenere una certa distanza è un modo per tutelarsi. È un aspetto su cui sto lavorando, perché sono convinta che nella vita sia importante imparare ad aprirsi. E sto cercando di farlo”.

Che cosa ritiene di aver ricevuto dai suoi genitori, sia dal punto di vista caratteriale sia professionale?

“Mi considero una sintesi di mia madre e mio padre. Mi hanno trasmesso soprattutto la determinazione di cui parlavamo prima: la capacità di andare avanti nonostante le difficoltà. Probabilmente non possiedo ancora la loro stessa forza, ed è un aspetto su cui desidero crescere. Non è scontato voler diventare simili ai propri genitori; nel mio caso è così. Spero davvero di assomigliare a loro. Oltre al ruolo genitoriale, ho trovato in loro due amici, ed è un privilegio raro. Mi hanno insegnato la dedizione e l’impegno profondo in ogni attività. Questa attitudine la sento mia. Sul piano professionale mi hanno trasmesso un principio fondamentale: mantenere i piedi per terra. L’arrivo di Mare Fuori, una serie molto popolare, potrebbe facilmente alterare la percezione della realtà. L’insegnamento più prezioso che mi hanno impartito è proprio questo: restare ancorata, procedere con gradualità, evitare illusioni, essere concreta e attenta. Nulla arriva per caso; il percorso si costruisce ogni giorno con studio, costanza e cura. Spero di non perdere mai questa consapevolezza”.

Che significato attribuisce alla parola ambizione? La considera un valore legato alla sfera professionale o anche a quella personale?

“A entrambe. Ambire significa migliorarsi continuamente e raggiungere gli obiettivi per cui si lavora. È desiderio di crescita, attenzione anche alle piccole conquiste. Non parlo di successo superficiale, ma di realizzazione autentica. Nella vita ho due aspirazioni: costruire una famiglia solida come la mia e affermarmi professionalmente. Questo, per me, è il successo. Ambizione significa arrivare alla propria realizzazione nel modo più corretto possibile, trovando gratificazione personale”.

Sharon ha un rapporto complesso con le sorelle, nei loro confronti è quasi antagonista. Come considera la competizione tra giovani attori e, in particolare, quella tra donne?

“In questo ambiente la competizione tra giovani è molto forte. Talvolta sembra affievolirsi la capacità di sostenersi a vicenda e di essere felici per i risultati altrui. Si assiste perfino al desiderio del fallimento dell’altro. È un atteggiamento che osservo, ma che non mi appartiene. Ho colleghi con cui condivido un’amicizia sincera. Quando uno di loro ottiene un ruolo dopo un provino, provo gioia autentica. Credo sia fondamentale sostenersi, soprattutto tra giovani che percorrono la stessa strada. Per quanto riguarda la competizione femminile, a mio avviso è ancora più evidente. Tra donne può essere più marcata che tra uomini e donne. Le porto un esempio: nella serie interpreto una delle tre sorelle. Ci è stato chiesto spesso se tra noi esistesse rivalità, dato che entravamo insieme come protagoniste femminili. In realtà è accaduto l’opposto: ci siamo sostenute fin dall’inizio, consigliate, incoraggiate. Abbiamo gioito dei successi reciproci, anche quando una riusciva dove l’altra ancora non arrivava. Non si è mai creato un clima competitivo. Personalmente non vivo la competizione in questi termini. Ritengo che nasca spesso dall’insicurezza. Quando si è consapevoli del proprio valore e del proprio percorso, si può essere sinceramente felici per gli altri. Senza questa stabilità interiore, diventa difficile condividere la gioia altrui”.

Sharon la conduce in un territorio finora inesplorato. Per interpretarla, in gergo, “si è sporcata”. Che impressione ha avuto la prima volta che si è vista con quel trucco, quegli abiti e quell’atteggiamento, considerando che si tratta di un personaggio opposto alla sua personalità?

“La prima reazione è stata di sorpresa. Non me lo aspettavo. Durante la lettura delle scene per i provini avevo già percepito quanto fosse distante da me. Quando però, in fase finale, mi hanno fatto indossare gli abiti e il trucco del personaggio, la distanza è diventata evidente. Ho realizzato che Sharon era il mio opposto sotto ogni aspetto: linguaggio, stile, postura, modo di porsi. Mi sono chiesta se sarei stata in grado di interpretarla. È stato un momento di esitazione, accompagnato dalla consapevolezza che proprio questa è la responsabilità di un’attrice. C’era poi l’elemento territoriale: Sharon appartiene a una realtà napoletana, mentre io sono romana. Non si tratta soltanto di apprendere una lingua complessa e bellissima come il napoletano, ma di restituire un atteggiamento, una veracità autentica. Il timore più grande era scivolare nello stereotipo: rappresentare in modo superficiale una giovane donna di origini umili, con tratti volutamente sopra le righe. Essendo un personaggio lontano dalla mia sensibilità, il rischio di banalizzarlo mi spaventava. Dopo l’iniziale smarrimento ho scelto di considerarla una sfida. Ho lavorato con impegno per entrare in quella realtà così diversa dalla mia e, alla fine, posso dirmi soddisfatta del risultato”.

Lo “sporcarsi” è soprattutto psicologico. Quale lato oscuro di Sharon l’ha turbata maggiormente?

“La sua disponibilità a oltrepassare ogni limite. In una scena Sharon chiede alla sorella di introdurre un oggetto in carcere durante un permesso, pur sapendo che al rientro sarà sottoposta a perquisizione. Le chiede di nasconderlo in una parte estremamente intima del corpo. Un gesto del genere rivela una determinazione spinta fino alla spregiudicatezza: mi ha colpita profondamente. Una ragazza di diciassette o diciotto anni, pur di emanciparsi da un contesto che rifiuta, è pronta a qualsiasi azione. Forse anche a commettere qualcosa di ancora più grave. Entrare nella mente di una giovane ossessionata dall’idea di cambiare vita è stato complesso. Uso consapevolmente il termine ‘ossessione’, perché per Sharon conta solo quello, più dell’amore familiare o di qualunque altro legame. Calarsi nei pensieri di una persona disposta a macchiarsi di atti terribili per raggiungere i propri obiettivi è stato destabilizzante. Accanto al turbamento, però, ho provato anche empatia. Mi sono chiesta come si possa arrivare a tanto”.

Qual è la fragilità di Sharon che ha intuito prima degli altri?

“Il suo bisogno di essere amata. È un aspetto che emergerà pienamente più avanti nella storia, non nei primissimi episodi. Sharon nasconde i propri sentimenti. In questo, in parte, mi riconosco. La differenza è che lei considera la fragilità un ostacolo, mentre io non la vivo in questi termini. Mi ha colpita molto questo tratto: in fondo desidera soltanto essere amata per ciò che è, per ciò che rappresenta, per il contesto da cui proviene. Tenta di celarlo, ma quel desiderio è una ferita profonda. È la sua cicatrice più evidente”.

Sharon finisce in carcere, ma spesso le prigioni non sono solo fisiche: esistono anche sbarre interiori. È riuscita a liberarsi dalle sue, oppure c’è ancora qualcosa che la trattiene?

“Mi sento ancora, in parte, condizionata dal giudizio. Sono consapevole di chi sono e proseguo per la mia strada: mi percepisco solida sotto molti aspetti. Tuttavia, restano alcune ‘sbarre’ interiori che riaffiorano: il timore di essere giudicata, di risultare eccessiva o insufficiente, di non essere all’altezza. Sono limiti mentali che emergono in determinate situazioni, non costantemente. Le prigioni fisiche, a volte, contano meno di quelle interiori: è il modo in cui ci autoimponiamo vincoli a pesare davvero. Vale anche per Sharon: le mura che la rinchiudono sono nulla rispetto alle barriere che porta dentro di sé. E spesso, purtroppo, accade lo stesso ai giovani”.

Si è chiesta da dove nasca questa sensibilità al giudizio? È riuscita a darsi una risposta?

“Non ancora, e lo ammetto con sincerità. Non riesco a individuare con precisione l’origine di questa paura. Sono consapevole delle mie capacità, delle fragilità, dei pregi e dei difetti. Proprio per questo mi interrogo: se esiste questa consapevolezza, perché il giudizio continua ad avere peso? È un aspetto che sto comprendendo gradualmente. Spero, con la maturità, di superare questi condizionamenti. Oggi non ho una risposta definitiva”.

Ritiene che il cognome che porta influisca su questa percezione?

‘No, non incide sul modo in cui mi percepisco o mi sostengo. Portare questo cognome mi rende orgogliosa. Gli altri possono formulare qualunque opinione, ma so che ciò che ho ottenuto deriva dal mio impegno e dai valori che ho ricevuto, non da facilitazioni. Quel nome rappresenta un’eredità culturale e affettiva, non un vantaggio pratico’.

È un tema che è tornato fuori nelle ultime settimana, soprattutto per via di Sanremo con tre “figli di” in gara. Ma, se si cresce in una famiglia di medici è naturale respirare medicina; se si cresce in una famiglia d’arte, è naturale avvicinarsi a quell’ambiente. Dov’è la difficoltà nel comprenderlo?

“È un discorso che vale per qualunque professione. Quando si nasce in una famiglia che coltiva una passione, si può scegliere di allontanarsene oppure di abbracciarla. Non si può però imputare ai figli la scelta di intraprendere lo stesso percorso. Anch’io ho seguito il Festival di Sanremo: sul palco c’erano artisti figli d’arte. Osservandoli, si percepivano però il talento e la preparazione. Se un giovane dimostra competenza e presenza scenica, perché attribuire il suo risultato a presunti favoritismi? Non ne vedo il senso, soprattutto quando le agevolazioni non ci sono mai state”.

Che cosa la ferirebbe leggere dopo la messa in onda di Sharon?

“Mi dispiacerebbe che non venisse riconosciuto il lavoro svolto sul personaggio. Che non emergesse la ricerca che ho dedicato alla sua costruzione. E che la mia presenza venisse ridotta all’etichetta di ‘figlia di’. So quanto mi sono impegnata per ottenere quel ruolo: i provini affrontati, lo studio, l’approfondimento psicologico. Sharon è un personaggio duro. Ho cercato però di non limitarla a questa definizione. Ho lavorato per darle spessore, per evidenziarne anche fragilità, paure e tensioni interiori. Vorrei che il pubblico cogliesse questo impegno. Se non accadrà, sarà comunque necessario accettare sia gli apprezzamenti sia le critiche e continuare a crescere. Ma sì, la mancanza di riconoscimento del lavoro sarebbe ciò che mi peserebbe di più”.

È stata di recente premiata come Breakout Actress al Capri Hollywood. Che effetto produce un riconoscimento del genere in chi desidera costruire una carriera in questo ambito? È soprattutto gratificazione o senso di responsabilità?

“È una grande gratificazione, ma anche uno stimolo. Quel premio mi ha spinta a fare di più, a impegnarmi ancora con maggiore determinazione. È stato un riconoscimento lusinghiero e motivante. Quanto alla responsabilità, è inevitabile in questo mestiere. Faccio parte di una serie seguita da molti giovani e avverto il dovere di trasmettere un messaggio positivo: l’importanza dello studio, dell’impegno, della disciplina. È stato quindi un insieme di emozioni: orgoglio, onore, responsabilità e un forte incentivo a migliorarmi continuamente”.

Oggi alla professione dell’attore si è aggiunta anche la dimensione social. Che rapporto ha con Instagram e TikTok? Quali contenuti ritiene opportuno condividere?

“L’uso dei social è determinante. Sarebbe ipocrita demonizzarli: li utilizzo anch’io e ho i miei profili. Osservo però che, soprattutto tra i giovani, spesso vengono impiegati per criticare. Si è affievolita la tendenza a scrivere un commento positivo, a esprimere approvazione, a incoraggiare. La critica sembra essere diventata la modalità prevalente. Leggere certi messaggi è spiacevole. Ognuno è libero di avere opinioni, ma non tutto ciò che si pensa deve essere scritto pubblicamente, soprattutto se può ferire qualcuno. Per una persona conosciuta la questione è ancora più delicata: l’impronta che si sceglie di dare ai propri profili è una responsabilità. Molti giovani possono considerarti un riferimento. Non si tratta di educare, ma di essere consapevoli dell’impatto che si può avere, promuovendo messaggi costruttivi o sensibilizzando su temi rilevanti. Non esiste una regola assoluta, ma occorre prudenza: ciò che si pubblica rimane e può essere strumentalizzato. Le parole hanno un peso. Oggi è raro trovare contenuti privi di commenti offensivi o sarcastici. Questa tendenza alla derisione continua è un aspetto che mi rattrista”.

Se la sua stanza potesse parlare di lei, che cosa racconterebbe?

“Racconterebbe la mia sensibilità, quella che spesso tengo nascosta. La mia camera è il mio spazio sicuro: il luogo in cui posso commuovermi davanti a un film, scrivere pensieri che mi toccano, ascoltare musica che mi emoziona. Parlerebbe della mia dimensione più intima, della fragilità che custodisco. È il rifugio in cui posso essere pienamente me stessa, senza sovrastrutture, lasciando spazio alle emozioni. Rivelerebbe il mio lato più dolce”.

Tende a essere severa con sé stessa. Di recente si è concessa un gesto di tenerezza? Anche solo dirsi: “brava”.

“Sono molto critica nei miei confronti. Probabilmente è un tratto che ho ereditato da mio padre. Qualche giorno fa, però, ho vissuto un momento speciale: ho acceso il telefono, ho avviato il promo di Mare Fuori e l’ho guardato insieme ai miei genitori. Mi sono commossa. Può sembrare semplice, ma vedere concretizzarsi un piccolo sogno è stata una grande gratificazione. In quel momento ho riconosciuto a me stessa il lavoro fatto. Avevo accanto le persone che più mi hanno sostenuta. È stato un istante in cui ho scelto di incoraggiarmi, anziché soffermarmi sui difetti. Mi sono detta che era un traguardo importante. Forse è stato quello il mio gesto di tenerezza”.

Che rapporto ha con l’amore? Lo considera una forza o una vulnerabilità?

“Credo profondamente che l’amore prevalga su tutto. ‘Amor vincit omnia’ è una frase che sento mia. Parlo di ogni forma di amore: non solo di quello sentimentale, ma anche dell’affetto per un genitore o per un amico. Avere un punto di riferimento, qualcuno con cui condividere gioie e difficoltà, è una motivazione potente. Non significa dipendere, ma camminare insieme. Siamo esseri sociali: l’incontro con l’altro arricchisce. Non per mancanza, ma per pienezza. L’amore, per me, deve essere un valore aggiunto, non il fondamento dell’identità. Prima viene la costruzione di sé; poi può arrivare ciò che completa e arricchisce”.

Se tra dieci anni rileggesse questa intervista, che cosa spera di riconoscere in se stessa? E cosa vorrebbe aver superato?

“Spero di aver superato la dipendenza dal giudizio di cui parlavamo. Vorrei invece ritrovare la mia sensibilità e le mie fragilità, che non considero limiti. Mi auguro di riconoscere quella parte di me capace di dare amore, anche se talvolta la nasconde. E mi piacerebbe essermi liberata definitivamente da quelle barriere interiori, vivendo con maggiore leggerezza”.

Quale sogno vorrebbe vedere realizzato tra dieci anni?

“Tra dieci anni vorrei essere madre. Può sembrare precoce dirlo a vent’anni, ma è un desiderio che sento da tempo. Mi auguro di costruire una famiglia solida come quella in cui sono cresciuta. Avverto un forte istinto materno. Naturalmente spero anche che la carriera prosegua bene e che arrivino opportunità importanti. Ma il desiderio più profondo è avere, un giorno, uno o due figli che mi chiamino mamma. È l’immagine che mi emoziona di più”.

In continuità con l’idea di un amore che completa?

“Esattamente. Un amore che arricchisce un’identità già formata”.

È singolare sentirlo dire a vent’anni, in un’epoca in cui spesso questo desiderio emerge più tardi.

“Ognuno ha i propri tempi. Questo, per me, è sempre stato un desiderio autentico. Naturalmente il tempo farà il suo corso”.

Suo padre come reagirebbe?

“Credo sarebbe felice di diventare nonno. Magari non immediatamente, ma tra qualche anno sì (ride, ndr)”.