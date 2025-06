Caryl Menghetti assolta per l'omicidio del marito Diego Rota e "condannata" a 9 anni in residenza psichiatrica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La 46enne Caryl Menghetti ha ucciso a coltellate suo marito Diego Rota, di 55 anni, ma è stata assolta. La tragedia avvenne a Martinengo, in provincia di Bergamo. Al momento dell’omicidio, hanno scritto i giudici, la donna era totalmente incapace di intendere e di volere. Caryl Menghetti passerà i prossimi 9 anni in una residenza psichiatrica.

L’omicidio di Diego Rota a Martinengo

Diego Rota venne assassinato con 25 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 2024. Nella stanza accanto dormiva la figlia di 5 anni della coppia.

La sentenza è arrivata dalla Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì, che ha accolto la conclusione dei periti e dei consulenti di parte.

Fonte foto: IPA

La villetta di via Cascina Lombarda a Martinengo, teatro dell’omicidio di Diego Rota per mano di Caryl Menghetti

Al momento del delitto, è stato stabilito, Menghetti era in preda a un grave episodio psicotico e non era in grado di comprendere né la gravità né le conseguenze delle sue azioni.

Secondo la ricostruzione, nei giorni precedenti al delitto la donna era stata colta da un ritorno di deliri ossessivi legati alla paura della pedofilia: temeva che sua figlia fosse in pericolo.

Tale ossessione, secondo l’accusa, era maturata nel tempo e alimentata da traumi precedenti, tra cui la perdita di un figlio durante la gravidanza e un precedente ricovero psichiatrico nel 2020.

In ospedale prima dell’omicidio

Il 24 gennaio, dopo una crisi particolarmente grave, Menghetti fu accompagnata dal marito all’ospedale di Treviglio. Fu dimessa nel pomeriggio con una prescrizione farmacologica. Il giorno successivo era prevista una visita specialistica, ma non ci sarebbe mai arrivata.

La sera stessa, alle 23:00, impugnò un coltello e colpì il marito più volte, per poi riporre l’arma nel cassetto della cucina. Poco dopo chiamò la sorella: “La bambina sta bene”, le disse.

La figlia, ora affidata alla zia paterna, da allora non ha più visto la madre. La Corte di Bergamo ha ritenuto ancora presente la pericolosità sociale dell’imputata, che, secondo i periti, potrebbe essere soggetta a nuove ricadute.

Ipotesi abusi durante l’infanzia

Durante l’ultima udienza, Menghetti ha rivelato per la prima volta di aver subito abusi da bambina, un dettaglio mai emerso prima. Ma non è chiaro se si tratti di un ricordo reale o di un falso ricordo dovuto al suo stato patologico.