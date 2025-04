Casa Bianca accusa la Cina sull'origine del Covid, l'attacco sul sito ufficiale e l'affondo a Anthony Fauci

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Casa Bianca accusa la Cina di avere mentito sull’origine del Covid. E alla menzogna, secondo la versione sostenuta, avrebbe partecipato anche Anthony Fauci, immunologo ed ex consigliere medico prima di Trump e poi di Biden, che ha gestito la pandemia negli Usa. Il Covid, si disse, era di origine naturale: per l’amministrazione Trump, invece, ci sono evidenze della sua nascita in laboratorio.

La Casa Bianca accusa la Cina sul Covid

Il sito ufficiale Covid.gov è stato aggiornato per sostenere la teoria secondo la quale il Covid-19 sarebbe fuoriuscito da un laboratorio cinese, in particolare quello di Wuhan, noto per le ricerche sulla Sars e accusato di operare con scarsa sicurezza.

La nuova versione del sito, ora dominata dall’immagine di Donald Trump, critica le politiche anti-Covid di Joe Biden e prende di mira Anthony Fauci per aver difeso l’ipotesi di un’origine naturale del virus.

Fonte foto: IPA

Anthony Fauci e Donald Trump in una foto di ottobre 2020

Vengono elencati cinque punti a sostegno della teoria, la quale ha riacquistato popolarità negli Stati Uniti, già supportata nelle settimane passate da alcune agenzie governative come l’Fbi e la Cia.

Le “verità” di Trump sul Covid-19

Questi i punti fermi fissati dall’amministrazione Trump in merito alla nascita del Covid-19:

il virus possiede una caratteristica biologica che non si riscontra in natura;

i dati mostrano che tutti i casi di Covid-19 derivano da un’unica introduzione nell’uomo. Questo contrasta con le pandemie precedenti, in cui si sono verificati molteplici eventi di spillover (cioè di salto di specie);

Wuhan ospita il principale laboratorio cinese di ricerca sulla Sars, che ha una storia di ricerche sulla modificazione genetica e il potenziamento dei microorganismi condotte con livelli di sicurezza inadeguati;

i ricercatori del Wiv (Wuhan Institute of Virology) si sono ammalati con sintomi simili al Covid nell’autunno del 2019, cioè mesi prima che il virus venisse scoperto al mercato umido;

secondo quasi tutti i parametri scientifici, se ci fossero prove di un’origine naturale, sarebbero già emerse. Ma non è successo.

La Cina, come ha fatto da sempre, continua a respingere questa ipotesi, definendola “estremamente improbabile”.

Queste accuse rendono ancora più tesi i rapporti fra Usa e Cina, già ai minimi storici a causa dei dazi voluti da Donald Trump.

Il ruolo di Anthony Fauci

Sul sito web viene attaccato anche Anthony Fauci, accusato di aver sostenuto quella che viene definita la “narrativa preferita secondo cui il Covid-19 avrebbe avuto un’origine naturale”.

Anthony Fauci è l’immunologo statunitense, ex consigliere medico della Casa Bianca e responsabile della gestione della pandemia da Covid, messo nel mirino dai repubblicani.

Era stato nominato da Donald Trump nel 2020 e riconfermato l’anno seguente da Joe Biden. Fauci è libero da ogni incarico pubblico dal 2022.

Per le minacce ricevute, dopo la sfiducia e gli insulti dei repubblicani, gli è stata assegnata una scorta. Lo scorso 20 gennaio, a poche ore dall’insediamento di Trump, Fauci ha ricevuto da Biden una grazia preventiva per proteggerlo da “procedimenti giudiziari ingiustificati e politicamente motivati”.