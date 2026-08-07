Casa Bianca, bloccati i lavori per la sala da ballo voluta da Trump. Il presidente Usa: "Sentenza orrenda"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Corte d’appello federale degli Stati Uniti ha confermato il blocco della maggior parte dei lavori per la realizzazione della nuova sala da ballo della Casa Bianca, progetto sostenuto dal presidente Donald Trump. L’efficacia del provvedimento è stata rinviata di due settimane. Questo periodo consentirà alla Casa Bianca di valutare un possibile ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Per Trump la sentenza è “orrenda”.

La decisione della Corte d’appello sulla sala da ballo

Come ricorda SkyTg24, il caso riguarda i lavori di costruzione della cosiddetta ballroom, un intervento inserito nei progetti di ristrutturazione e sviluppo legati alla Casa Bianca.

Secondo i giudici, però, per procedere sarebbe necessaria un’autorizzazione del Congresso sui finanziamenti.

Il collegio della Corte d’appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia ha confermato il precedente ordine emesso da un giudice federale.

Quel provvedimento imponeva la sospensione della maggior parte dei lavori di costruzione della nuova sala da ballo della Casa Bianca.

La decisione è stata presa con una maggioranza di due giudici contro uno.

Il blocco non riguarda ogni intervento: secondo quanto emerge, restano esclusi dalla sospensione i lavori sotterranei.

I giudici hanno ribadito che la competenza sui finanziamenti spetta al Congresso e che, in questo caso, l’autorizzazione del Campidoglio non era arrivata.

Il ricorso alla Corte Suprema

La Corte ha concesso un rinvio di due settimane, lasciando all’amministrazione il tempo per decidere se presentare ricorso davanti alla Corte Suprema.

Per Donald Trump si tratta quindi di un passaggio giudiziario ancora aperto.

La Casa Bianca potrà tentare di ribaltare lo stop chiedendo l’intervento del massimo organo giudiziario degli Stati Uniti.

Il provvedimento della Corte d’appello, al momento, mantiene però fermo il blocco già stabilito in precedenza dalla giustizia federale.

La reazione di Donald Trump

Donald Trump ha criticato duramente la sentenza, definendola “orrenda”.

In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente ha accusato due giudici della Corte d’appello, nominati dagli ex presidenti Barack Obama e Joe Biden, di aver votato contro la realizzazione del progetto.

“Presenteremo immediatamente ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti”, ha scritto Trump, aggiungendo che la decisione dovrebbe essere “integralmente annullata”.

Nel suo intervento, il presidente ha collegato il progetto alla sicurezza nazionale di Washington e del Paese, parlando di un centro “di cui c’è un disperato bisogno”.