Casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher svaligiata dai ladri a Roma, rubati anche ricordi personali
La casa di Pierluigi Diaco a Roma, dove vive insieme al compagno e giornalista Alessio Orsingher, è stata svaligiata dai lardi: indagini in corso
Svaligiata la casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher. Il conduttore Rai e il giornalista di La 7 hanno subito un furto all’interno dell’abitazione di Roma dove vivono, in via Appia Antica. La polizia sta indagando sull’accaduto e per ricostruire il valore della refurtiva, nella quale rientrerebbero gioielli, capi di abbigliamento e due orologi.
Svaligiata casa di Pierluigi Diaco
Il furto risale alla serata dell’1 luglio. A lanciare l’allarme è stato Pierluigi Diaco, trovando la casa a soqquadro dopo essere rientrato intorno alle 23.
Notizia in aggiornamento…