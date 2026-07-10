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Casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher svaligiata dai ladri a Roma, rubati anche ricordi personali

La casa di Pierluigi Diaco a Roma, dove vive insieme al compagno e giornalista Alessio Orsingher, è stata svaligiata dai lardi: indagini in corso

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claudio carollo

Claudio Carollo

GIORNALISTA

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Svaligiata la casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher. Il conduttore Rai e il giornalista di La 7 hanno subito un furto all’interno dell’abitazione di Roma dove vivono, in via Appia Antica. La polizia sta indagando sull’accaduto e per ricostruire il valore della refurtiva, nella quale rientrerebbero gioielli, capi di abbigliamento e due orologi.

Svaligiata casa di Pierluigi Diaco

Il furto risale alla serata dell’1 luglio. A lanciare l’allarme è stato Pierluigi Diaco, trovando la casa a soqquadro dopo essere rientrato intorno alle 23.

Notizia in aggiornamento…

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