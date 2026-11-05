Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un centro benessere è stato sequestrato nell’ambito di un’indagine su una presunta casa di prostituzione. La titolare, una cittadina cinese di 58 anni, è gravemente indiziata di aver organizzato l’attività sfruttando alcune connazionali. L’inchiesta è partita dopo che gli agenti hanno notato un annuncio online sospetto.

Sfruttamento della prostituzione a Cascina: indagata una cittadina cinese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito il provvedimento disposto dal GIP, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura. Il locale si trova nel comune di Cascina.

La perquisizione ha consentito agli investigatori di raccogliere ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi investigativa. Nel centro sono stati trovati preservativi, lubrificanti e abiti succinti: secondo gli accertamenti, all’interno della struttura venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento. La titolare è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Gli accertamenti

L’attività è partita da un annuncio online che faceva riferimento a presunte prestazioni sessuali offerte da giovani donne di origine asiatica. Il contenuto ha insospettito gli investigatori, che hanno avviato verifiche e servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Il monitoraggio delle piattaforme individuate sul web ha poi permesso di confermare, secondo la ricostruzione investigativa, la natura illecita dell’attività.

Al termine delle operazioni, il centro è stato sottoposto a sequestro preventivo per impedire che l’attività proseguisse. La donna è stata deferita all’Autorità giudiziaria.

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