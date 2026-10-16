Casa di riposo abusiva con anziani maltrattati in provincia di Taranto, tre arresti e sequestro da 40mila euro

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Anziani maltrattati e derubati all’interno di una struttura abusiva: è la scoperta dei Carabinieri in provincia di Taranto, che la mattina di venerdì 16 ottobre hanno fatto scattare i domiciliari per tre persone. Le accuse vanno dai maltrattamenti all’appropriazione indebita ai danni dei degenti. Un quarto soggetto è stato iscritto nel registro degli indagati a piede libero per ricettazione.

La struttura abusiva in provincia di Taranto

Come anticipato, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, con il supporto del Comando territoriale, hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Taranto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno ricostruito la gestione di una residenza assistenziale priva di autorizzazioni e affidata a una persona che si presentava come Operatore Socio-Sanitario.

Secondo gli investigatori, gli ospiti, persone vulnerabili con gravi patologie fisiche e psichiche certificate, sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti e lasciati senza assistenza medica e infermieristica. Gli accertamenti hanno inoltre riguardato la sfera economica degli anziani: una delle persone accolte sarebbe stata vittima di una sistematica appropriazione indebita.

Il denaro e i sequestri

L’amministratore di fatto della struttura avrebbe utilizzato e falsificato gli strumenti di pagamento elettronici dell’anziano, impiegandone i fondi a proprio vantaggio. Parte del denaro sarebbe stata trasferita a un quarto soggetto, indagato per ricettazione, ma non ritenuto concorrente nel reato principale.

Il giudice ha disposto anche il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili collegati ai reati contestati. I Carabinieri hanno quindi posto i sigilli all’intera abitazione adibita abusivamente a struttura assistenziale e al materiale sanitario custodito al suo interno.

Nei confronti del principale indagato per appropriazione indebita è stato inoltre disposto un sequestro per equivalente fino a circa 40 mila euro, pari alla somma sottratta. Il provvedimento può riguardare beni mobili e immobili, titoli di credito e partecipazioni societarie nella disponibilità dell’uomo.

La messa in sicurezza degli ospiti

Al termine delle attività, gli anziani sono stati trasferiti in un’altra struttura sanitaria e socio-assistenziale ritenuta idonea.

ANSA