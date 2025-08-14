Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di oltre 4 chili di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata del 4 agosto 2025 a Bologna. Un giovane italiano, incensurato e senza occupazione, è stato fermato nella sua abitazione in zona Barca, dove è stato scoperto un vero e proprio deposito di droghe sintetiche. L’intervento è stato eseguito dopo diverse segnalazioni che hanno portato gli agenti della Squadra Mobile a effettuare una perquisizione domiciliare d’iniziativa. Il ragazzo, classe 1996, ha tentato invano di impedire l’ingresso dei poliziotti, che hanno poi rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze illegali suddivise in numerose buste di plastica.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nella mattinata del 4 agosto 2025 in zona Barca, a Bologna. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver ricevuto e valutato diverse segnalazioni, hanno deciso di procedere con una perquisizione presso l’abitazione del giovane sospettato. L’uomo, un italiano nato nel 1996, incensurato e senza impiego, ha tentato di ostacolare l’accesso delle forze dell’ordine chiudendo la porta, ma il tentativo è risultato vano.

Il blitz e la scoperta del deposito di droghe sintetiche

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto nella camera da letto del giovane un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. Le droghe erano suddivise in buste di plastica, alcune sottovuoto e altre aperte, pronte per essere probabilmente immesse sul mercato illecito. Tra le sostanze sequestrate figurano oltre 2 chili di cristalli di MDMA, per un totale di 2.200 pastiglie di varie dimensioni e colori, 2 chili di Ketamina, oltre 4 chili di Mefredone (conosciuto anche come “sali da bagno” e “droga del cannibale“), 60 grammi di Metilone, 65 grammi tra Anfetamina e Metanfetamina e 23 grammi di Marijuana.

Strumentazione e denaro sequestrati

Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato anche strumenti tipici dell’attività di confezionamento e spaccio, tra cui bilance di precisione, una macchina per il sottovuoto, cellophane, bustine per il confezionamento di singole dosi e denaro contante per un totale di 1.850 euro. Tutto il materiale rinvenuto lascia pensare a un’attività di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio su larga scala.

Le sostanze sequestrate: “sali da bagno” e “droga del cannibale”

Il Mefredone e il Metilone, noti anche come “sali da bagno” e “droga del cannibale”, appartengono alla categoria dei catinoni sintetici. Queste molecole chimiche sono simili al catinone, principio attivo presente nella pianta di Khat, originaria dell’Africa Orientale. Dal 2000, queste sostanze sono apparse sul mercato clandestino europeo, spesso vendute come polveri o pastiglie colorate per attrarre i consumatori. Negli ultimi anni, la pericolosità di queste droghe è stata sottolineata anche dalla loro diffusione in rete con il nome di “droga del cannibale”, a causa dei gravi effetti negativi sulla salute e sul comportamento umano.

Effetti e rischi delle droghe sintetiche

Le sostanze sequestrate agiscono come potenti stimolanti del sistema nervoso centrale. Gli effetti includono tachicardia, agitazione, allucinazioni e insonnia, simili a quelli prodotti da MDMA e anfetamine. L’assunzione può avvenire per via nasale, orale o iniettiva, con dosi medie che variano tra 100 mg e 250 mg. Il breve picco degli effetti induce spesso i consumatori a ripetere l’assunzione, aumentando così il rischio di gravi danni alla salute. La produzione di queste droghe avviene in laboratori clandestini, con livelli di purezza variabili e la presenza di residui chimici pericolosi.

L’arresto e le indagini in corso

Sulla base delle prove raccolte, il giovane proprietario dell’appartamento è stato arrestato in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale locale. Le indagini sono tuttora in corso e si svolgono nell’ambito delle fasi preliminari, nel rispetto della presunzione di innocenza dell’arrestato.

Il fenomeno delle droghe sintetiche a Bologna

Il sequestro di oltre 4 chili di “sali da bagno” e “droga del cannibale” rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti a Bologna. Queste droghe, spesso prodotte in laboratori improvvisati e vendute come prodotti apparentemente innocui, costituiscono una minaccia crescente per la salute pubblica, soprattutto tra i giovani. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il fenomeno e a intervenire con operazioni mirate per contrastare la diffusione di queste sostanze pericolose.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle nuove droghe sintetiche che stanno invadendo il mercato clandestino. Il sequestro di un quantitativo così rilevante di “sali da bagno” e “droga del cannibale” rappresenta un duro colpo per la criminalità locale e un segnale importante per la tutela della salute pubblica.

Polizia di Stato