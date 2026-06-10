Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un sequestro preventivo per occupazione abusiva nel quartiere San Paolo di Bari: il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito ieri e ha riguardato un immobile di proprietà dell’ARCA Puglia Centrale, occupato senza titolo da una famiglia riconducibile alla criminalità organizzata locale.

Le indagini e la scoperta dell’occupazione abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il decreto di sequestro è stato notificato alle persone coinvolte, che sono state anche denunciate per occupazione abusiva dell’immobile. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio piano di contrasto all’illegalità nella gestione delle case popolari, fenomeno che da tempo interessa il capoluogo pugliese.

L’attività investigativa, svolta dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Locale, ha permesso di accertare che l’abitazione era stata occupata da tempo da un nucleo familiare privo di titolo. Inizialmente, la presenza degli occupanti era stata giustificata da una dichiarazione di ospitalità presentata dall’assegnataria dell’immobile, che aveva dichiarato una presunta parentela con gli stessi. Tuttavia, non erano stati effettuati i necessari rinnovi, determinando così la perdita del diritto a permanere nell’alloggio.

Collegamenti con la criminalità organizzata

L’approfondimento delle indagini ha fatto emergere che la famiglia che occupava abusivamente l’immobile era riconducibile a una nota famiglia della camorra barese, in particolare all’articolazione degli Strisciuglio. Questo elemento conferma la presenza e l’operatività delle organizzazioni criminali nel business delle case popolari, un settore su cui la Procura della Repubblica di Bari ha deciso di intervenire con decisione, in collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, per ristabilire la legalità.

Le operazioni di sgombero sono state organizzate secondo le direttive del Prefetto di Bari e coordinate in sede di Tavolo Tecnico. Hanno partecipato la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il personale del Pronto Intervento Sociale del Comune di Bari, il Servizio 118, i Vigili del Fuoco e personale specializzato dell’ente proprietario. L’obiettivo era non solo liberare l’immobile, ma anche garantirne la messa in sicurezza per impedire future intrusioni indebite.

Un fenomeno radicato: la lotta all’occupazione abusiva delle case popolari

L’intervento rappresenta l’ultimo di una serie di azioni fortemente volute dalla Procura della Repubblica per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva delle case popolari da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso barese. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli immobili sequestrati a persone con collegamenti con la criminalità organizzata, azioni che hanno permesso di riaffermare la presenza dello Stato e delle sue regole nell’assegnazione delle abitazioni popolari.

Il caso di Bari si inserisce in un contesto più ampio di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. Le forze dell’ordine e la magistratura continuano a monitorare con attenzione il fenomeno, consapevoli della necessità di tutelare i cittadini onesti e garantire la trasparenza e la legalità nell’assegnazione degli alloggi popolari.

IPA