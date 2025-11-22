Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e di 35 chili di cocaina sequestrati a Catania, dove un uomo di 48 anni è stato fermato per detenzione di armi e sostanze stupefacenti. L’abitazione dell’indagato, situata nel quartiere Pigno, è stata trasformata in un vero e proprio arsenale, pronto all’uso.

Le indagini e il sospetto degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di una serie di attività investigative condotte dalla Squadra mobile di Catania. Gli agenti, impegnati quotidianamente nel contrasto alla criminalità, avevano raccolto elementi che facevano sospettare che un uomo residente nel quartiere Pigno potesse detenere illegalmente armi o droga nella propria abitazione.

La perquisizione e la scoperta dell’arsenale

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati un mitra Ak 47, cinque pistole (di cui quattro semiautomatiche e un revolver), oltre a numerose munizioni di vario calibro. Ma non solo: gli agenti hanno trovato anche 35 chili di cocaina, suddivisi in 29 involucri, pronti per essere immessi sul mercato illecito.

Un fortino di armi e droga nel cuore di Catania

L’abitazione del 48enne era stata trasformata in un vero fortino, dotato di armi clandestine e da guerra, tutte munite di munizionamento e quindi potenzialmente pronte all’uso. La presenza di un mitra Ak 47, insieme a pistole semiautomatiche e a un revolver, testimonia la pericolosità del materiale sequestrato e il livello di allarme sociale che avrebbe potuto generare.

Le indagini della Polizia scientifica

Tutte le armi sono state sottoposte a sequestro per consentire i necessari accertamenti balistici e tecnico-scientifici da parte della Polizia scientifica. Gli esperti dovranno verificare la presenza di eventuali tracce biologiche o impronte digitali latenti, oltre a stabilire se le armi siano già state utilizzate per commettere altri reati.

IPA