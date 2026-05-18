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È di 1.557 articoli sequestrati e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Paderno Dugnano, dove è stato scoperto un negozio abusivo dedito alla vendita di capi contraffatti. L’intervento, realizzato in collaborazione con la Polizia Locale, è stato finalizzato a contrastare la diffusione di prodotti falsificati e a garantire la leale concorrenza tra operatori economici.

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Polizia Locale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa ha preso avvio dopo che i militari del Comando Provinciale di Milano, insieme agli agenti della Polizia Locale di Paderno Dugnano, hanno notato un insolito via vai presso un appartamento situato nel quartiere Villaggio Ambrosiano. Questo movimento sospetto ha insospettito le forze dell’ordine, che hanno deciso di approfondire la situazione con un intervento mirato.

Scoperta di un negozio abusivo nel quartiere Villaggio Ambrosiano

L’azione congiunta ha permesso di individuare un vero e proprio negozio abusivo all’interno dell’appartamento. Qui sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento, tra cui scarpe, cappelli e pantaloni, tutti riportanti marchi contraffatti di famose griffe come Nike, Louis Vuitton e Gucci. Nel retrobottega, inoltre, sono stati rinvenuti fregi ed etichette false, pronti per essere applicati su altri capi, a completamento del processo illecito di produzione.

Sequestro di oltre 1.500 articoli contraffatti e denuncia

L’operazione ha portato al sequestro di 1.557 articoli contraffatti e alla denuncia di un soggetto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha così impedito che una grande quantità di merce falsa venisse immessa sul mercato, danneggiando i consumatori e gli operatori economici onesti.

Obiettivo: tutelare la concorrenza e il mercato

La sinergia tra Guardia di Finanza e Polizia Locale di Paderno Dugnano ha consentito di contrastare efficacemente la vendita illecita di articoli contraffatti. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di tutela del mercato e della concorrenza, garantendo condizioni eque per tutti gli operatori e proteggendo i consumatori dai rischi legati all’acquisto di prodotti non originali.

IPA