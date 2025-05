Casa trasformata in laboratorio di produzione di droga a Catania, serre allestite in salotto: 37enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 37 anni è stato fermato e arrestato a Catania per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di marijuana. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione dei condomini di un palazzo nel quartiere Librino.

La scoperta della serra

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’abitazione del 37enne catanese era stata trasformata in un vero e proprio quartier generale per la produzione di droga. La marijuana era nascosta in vari punti della casa, ma è stata scoperta grazie al fiuto del cane poliziotto antidroga, “Maui”.

Il ruolo del cane antidroga

“Maui” ha segnalato la presenza di marijuana in diverse stanze, dalla dispensa allo sgabuzzino. Durante la perquisizione, sono stati trovati 250 grammi di marijuana e una serra con 5 piante alte più di un metro, allestita in salotto con un collegamento alla rete elettrica per alimentare le lampade.

Le conseguenze legali

Al termine della perquisizione, l’uomo è stato arrestato. Il pm di turno ha disposto il trasferimento nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune di Catania con permanenza in casa nelle ore notturne.

