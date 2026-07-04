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Un arresto e 56 involucri di cocaina e crack sequestrati a Casagiove. Una giovane è stata fermata nel pomeriggio di ieri e trovata in possesso di una significativa quantità di sostanza stupefacente, come risultato di un controllo sul territorio.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un servizio di controllo nel comune di Casagiove, in provincia di Caserta. Durante l’attività, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo e una donna che viaggiavano a bordo di un’autovettura.

Nel corso delle verifiche, la giovane ha scelto di consegnare spontaneamente agli agenti diverse dosi di sostanza stupefacente che teneva nella propria borsa. Gli operatori hanno così rinvenuto 56 involucri termosaldati, contenenti cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 16 grammi.

Il materiale sequestrato e le indagini

Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato anche un foglio con annotazioni che, secondo gli investigatori, sarebbero riconducibili all’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi approfondimenti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

La giovane è stata accompagnata in Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle formalità, è stata dichiarata in stato di arresto e trattenuta in attesa del giudizio direttissimo. Quest’ultimo si è svolto nella giornata odierna e si è concluso con la condanna della donna a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.

IPA