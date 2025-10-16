Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Casal di Principe: un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di crack. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria, che ha portato anche al sequestro di denaro ritenuto provento dell’attività illecita.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Casal di Principe hanno fermato il 48enne mentre era alla guida di una Volkswagen Polo. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 80 grammi di crack, suddivisi in quattro dosi, nascosti nella tasca dei pantaloni dell’uomo. Contestualmente, i Carabinieri hanno sequestrato anche 157 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

L’operazione non si è fermata al controllo su strada. I militari hanno infatti esteso la perquisizione all’abitazione dell’arrestato, dove sono state trovate altre otto dosi della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 1,6 grammi. Le dosi erano custodite all’interno di un bicchiere di plastica. Oltre al crack, sono stati rinvenuti anche sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e strumenti di pesatura, tutti sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 48enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

