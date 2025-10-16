Casal di Principe, crack nascosto nei pantaloni e dosi nel bicchiere: 48enne bloccato dai Carabinieri
Un 48enne è stato arrestato a Casal di Principe per detenzione ai fini di spaccio di crack. Sequestrati droga, denaro e materiale per il confezionamento.
Un arresto a Casal di Principe: un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di crack. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria, che ha portato anche al sequestro di denaro ritenuto provento dell’attività illecita.
Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Casal di Principe hanno fermato il 48enne mentre era alla guida di una Volkswagen Polo. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 80 grammi di crack, suddivisi in quattro dosi, nascosti nella tasca dei pantaloni dell’uomo. Contestualmente, i Carabinieri hanno sequestrato anche 157 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.
Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri
L’operazione non si è fermata al controllo su strada. I militari hanno infatti esteso la perquisizione all’abitazione dell’arrestato, dove sono state trovate altre otto dosi della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 1,6 grammi. Le dosi erano custodite all’interno di un bicchiere di plastica. Oltre al crack, sono stati rinvenuti anche sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e strumenti di pesatura, tutti sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 48enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.