Sospensione della licenza per 12 giorni e accertate violazioni amministrative sono il bilancio di un provvedimento adottato dal Questore di Lodi nei confronti di un centro scommesse di Casalpusterlengo. Il provvedimento è stato emesso oggi, dopo che controlli della Polizia avevano rilevato un utilizzo illecito del Pos e irregolarità nella gestione societaria.

Le motivazioni dietro la sospensione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, che ha disposto la sospensione della licenza per l’esercizio delle VLT (Video Lottery Terminal) presso un centro scommesse di Casalpusterlengo per 12 giorni. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle prerogative attribuite al Questore come autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I controlli e le irregolarità riscontrate

L’origine della sospensione risale a controlli effettuati lo scorso 2 luglio dagli operatori della Squadra amministrativa della Divisione PAS della Questura. Durante l’ispezione all’interno della sala scommesse SNAI, gestita da una S.A.S., gli agenti hanno rilevato un utilizzo improprio del Pos. In particolare, il dispositivo era stato impiegato non solo per transazioni commerciali legate alle scommesse, ma anche per l’erogazione di denaro, una pratica non consentita dalla normativa vigente.

Ulteriori violazioni amministrative

Oltre all’uso illecito del Pos, è stata accertata un’ulteriore violazione: il cambio della compagine sociale, nello specifico del socio accomandante della S.A.S., senza la comunicazione obbligatoria al Questore. Questo adempimento è previsto dalla legge per garantire la trasparenza e la regolarità nella gestione di attività sensibili come quelle legate al gioco e alle scommesse.

Recidiva e precedenti contestazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la situazione risulta aggravata dal fatto che, già oltre 2 anni fa, erano state contestate altre violazioni alla licenza del Questore nei confronti degli stessi gestori. Questo elemento ha portato le autorità a considerare la condotta dei titolari come recidiva, evidenziando una persistente inosservanza delle norme che regolano il settore.

Le finalità del provvedimento

La sospensione della licenza per 12 giorni è stata adottata non solo come misura sanzionatoria, ma anche con l’obiettivo di stimolare un ravvedimento da parte dell’amministratore del centro scommesse. L’intento dichiarato dal Questore è quello di indurre i gestori a una conduzione dell’attività più conforme alle disposizioni di legge e alle condizioni necessarie per l’ordinato vivere civile.

Il quadro normativo di riferimento

L’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di esercizi pubblici in caso di violazioni che possano compromettere la sicurezza o la regolarità delle attività. Nel caso specifico di Casalpusterlengo, la reiterazione delle irregolarità e l’uso improprio degli strumenti di pagamento hanno reso necessario l’intervento delle autorità.

