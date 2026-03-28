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Un arresto a Casalserugo, dove un uomo di 53 anni di Legnaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato in via Gramsci e trovato in possesso di hashish e marijuana, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale di routine, che ha portato a ulteriori perquisizioni e al sequestro di materiale utile alle indagini.

Controllo stradale e arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta in via Gramsci, nel comune di Casalserugo. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i militari hanno fermato un autocarro per un accertamento di routine. Alla guida si trovava un uomo di 53 anni, residente a Legnaro, che ha subito mostrato segni di nervosismo e tentato di eludere il controllo, insospettendo i Carabinieri.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

Il comportamento agitato del conducente ha spinto i militari ad approfondire le verifiche. La perquisizione personale ha permesso di scoprire, nella tasca dei pantaloni dell’uomo, un involucro contenente 0,65 grammi di hashish. Non soddisfatti, i Carabinieri hanno deciso di estendere il controllo all’abitazione del fermato, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti e materiale collegato all’attività di spaccio.

Sequestro di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento

Nella camera da letto dell’abitazione, occultati tra gli arredi, sono stati trovati 32 grammi di hashish, 2.25 grammi di marijuana, 260 semi di papavero e 72 semi di marijuana, tutti custoditi in sacchetti di nylon. Inoltre, i militari hanno sequestrato tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 200 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arresto e la custodia in attesa dell’udienza

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Ponte San Nicolò, in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini e il ruolo dei Carabinieri

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Casalserugo, si inserisce nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Il fermo dell’autocarro e la successiva perquisizione hanno permesso di interrompere un’attività illecita e di sottrarre al mercato locale una quantità significativa di droga e materiale destinato al confezionamento.

Il contesto territoriale e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’arresto del 53enne di Legnaro rappresenta un ulteriore risultato nell’azione di contrasto allo spaccio di droga nella zona di Casalserugo. La collaborazione tra le diverse stazioni dei Carabinieri e la Procura della Repubblica di Padova si è rivelata fondamentale per portare a termine con successo l’operazione e assicurare alla giustizia il responsabile.

IPA