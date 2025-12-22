Casapound a rischio sgombero dopo Askatasuna, la promessa del ministro Piantedosi: "Non guardiamo al colore"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 22 dicembre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è tornato a parlare dello sgombero e del sequestro di Askatasuna, il centro sociale di Torino. Il titolare del Viminale ha risposto alle critiche e ha promesso che anche l’immobile occupato da Casapound verrà sgomberato, prima o poi: “È tra le prime 6-7 priorità, non guardiamo al colore“.

Il bilancio e la versione di Piantedosi

Il ministro, ospite di David Parenzo a L’aria che tira, trasmissione in onda su La7, ha spiegato che l’operazione che ha portato a sgombero e sequestro di Askatasuna è partita da una iniziativa di polizia giudiziaria, “che aveva ottenuto dall’autorità giudiziaria dei mandati di perquisizione dopo i noti fatti: l’assalto all’Ogr e tutti gli episodi che in qualche modo hanno caratterizzato gli ultimi eventi nei quali i ragazzi che appartenevano a questo gruppo erano stati in qualche modo coinvolti”.

Piantedosi ha aggiunto che dopo l’ingresso delle forze dell’ordine nello stabile occupato, per azioni di verifica e perquisizione, è stato registrato il fatto che “queste persone, in violazione agli accordi che avevano comunque con il Comune, che gli aveva concesso l’utilizzo del bene, occupavano parti che non erano non era legittimo occupare anche per motivi di incolumità delle persone”.

“Quindi è venuta la revoca della disponibilità da parte del Comune e di conseguenza poi è stata restituita la legittima proprietà, che è del Comune”, ha proseguito.

Il titolare del Viminale ha anche risposto alle polemiche sulle tempistiche: “Qualcuno parla addirittura di ‘periodo natalizio’, il fatto che magari (l’operazione, ndr) avrebbe leso il commercio natalizio in questo periodo, però questo bisogna addebitarlo ai ragazzi, ai giovani, alle persone che hanno fatto quegli atti che poi abbiamo visto tutti e che hanno messo a ferro e fuoco le strade adiacenti e hanno costretto poi le forze di polizia a difendere anche le persone perbene che devono transitare per quei luoghi da possibili attacchi che ne venivano da quelle azioni proditorie”.

Sul bilancio degli agenti feriti, Piantendosi ha confermato che ci sono stati “9 agenti contusi, variamente feriti, nessuno particolarmente grave, ma è sempre un bilancio che ci impegna e ci amareggia perché ovviamente noi dobbiamo gestire anche l’incolumità del personale di polizia che agisce in contesti molto complessi, molto delicate. Si fa sempre più ricorso a tecniche anche finalizzate a prevenire lo scontro diretto (come quello degli idranti, ndr)”.

L’attacco ad Askatasuna

Piantedosi ha poi aggiunto che la sede di Askatasuna è stato “occupato abusivamente da 30 anni, presso il quale trovavano dimora persone che, anche per evidenze giudiziarie del passato, si sono contraddistinte per assalti ripetuti ai cantieri di Chiomonte, quelli della TAV, per azioni fatte al di fuori dei confini della città di Torino ogni volta che ci sono manifestazioni che in qualche modo impegnano il controllo dell’ordine pubblico. Quindi, non capisco quale dovessero essere le cautele, per quali motivazioni”.

E ancora: “C’è stato anche un processo penale del passato che in qualche modo ha certificato, seppure con dei distinguo, non si è riusciti a convincere il giudice a riconoscere il vincolo associativo, l’associazione per delinquere, in qualche modo, che legasse queste persone, ma che ha certificato che quel bene era in qualche modo il luogo dove si riunivano persone che erano soliti commettere dei reati in occasioni molto delicate e molto importanti come quelle che stiamo vedendo”.

La promessa su Casapound

Poi, David Parenzo ha messo sul tavolo la polemica del Pd, che ha contrapposto lo sgombero di Askatasuna con quello mancato di Casapound:

“Anche quello è nelle priorità, credo che sia tra le prime 6-7 dell’ordine di priorità stilato secondo criteri che, però, poi non sono neanche vincolanti del tutto. Nel senso che se maturano dei presupposti, come nel caso di Askatasuna, per fare prima un intervento lo si fa anche. Ma io inviterei chi si appiglia a questo, ‘ma perchè no Casapound?’, di raccontare i tanti sgomberi che abbiamo fatto, di qualsiasi colorazione pseudopolitica che possano avere. Io stesso, da prefetto di Romam ne ho fatti tanti che erano siti di Forza Nuova occupati abusivamente, di altre organizzazioni… noi non guardiamo al colore degli occupanti.Sin dai tempi in cui ero prefetto di Roma iscrissi quell’immobile, doverosamente, non è che ho fatto una grande concessione, all’esito di determinate cose che avvennero, nell’elenco degli immobili che prima o poi saranno assoggettati a sgombero e sarà, io rinnovo quello che sarà l’impegno perché siamo orientati con le prefetture competenti, con le forze dell’ordine, a creare i presupposti perché quanto prima, progressivamente, tutte le risalenti occupazioni siano portate a legittimità“.

Il ricavato

Nel corso dell’ospitata, Piantedosi ha anche promosso il libro scritto con Annalisa Chirico, Dalla parte delle divise.

Il ricavato andrà nel fondo assistenza della Polizia di Stato, il piano Marco Valerio.

Si occuopa di dare contributi alle famiglie di poliziotti all’interno delle quali ci sono ragazzi gravemente malati.