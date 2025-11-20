Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Casarano, dove un uomo di 76 anni è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che gli agenti hanno scoperto una nuova attività di spaccio presso la sua abitazione, nonostante fosse già sottoposto a detenzione domiciliare per reati analoghi.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata del 18 novembre, a seguito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Lecce. L’obiettivo delle operazioni era la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanza stupefacente nell’area.

L’indagine e la perquisizione domiciliare

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Taurisano avevano raccolto informazioni secondo cui il 76enne, già in regime di detenzione domiciliare per aver commesso simili reati, aveva ripreso l’attività di spaccio di cocaina direttamente dalla sua abitazione. Per questo motivo, è stata organizzata una perquisizione domiciliare, con il supporto delle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi.

Il ritrovamento della cocaina e del denaro

Durante la perquisizione, il cane poliziotto Africa ha individuato, nella camera da letto, due involucri contenenti cocaina. La sostanza era stata accuratamente nascosta all’interno di due diversi calzini, riposti in un cassetto del comodino. In totale, sono stati sequestrati 9 grammi di stupefacente.

Non solo: sotto al comodino, fissati con del nastro isolante, sono stati trovati due bilancini di precisione e altri due calzini contenenti soldi in contanti, per un totale di 1300 euro. Inoltre, in casa è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento e al taglio della sostanza, elementi che confermano l’ipotesi di un’attività di spaccio organizzata.

Le conseguenze dell’operazione

Tutto il materiale rinvenuto, compresi la cocaina, il denaro e gli strumenti per il confezionamento, è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e associato in carcere, interrompendo così la sua attività illecita che aveva ripreso nonostante la misura restrittiva già in atto.

IPA