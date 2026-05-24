Cascate di Barbiano, recuperato corpo senza vita. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È in corso l’identificazione della persona trovata priva di vita nella tarda mattinata del 24 maggio alla cascata inferiore di Barbiano, in Alto Adige. Secondo una primissima ricostruzione, sarebbe precipitata nelle acque del torrente, a notare il corpo sarebbero stati dei passanti. L’incidente è avvenuto nella zona della Valle Isarco e avrebbe richiesto un imponente intervento di soccorso con squadre specializzate, elicotteri e operatori del soccorso acquatico. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 11.30, quando alcune persone avrebbero notato un corpo in acqua e avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi.

L’allarme lanciato dopo l’avvistamento del corpo

Secondo le prime indiscrezioni diffuse da Bznews24.it, l’emergenza sarebbe partita dopo la segnalazione di una “persona in acqua” nella zona della cascata inferiore di Barbiano.

Alcuni presenti avrebbero notato il corpo nel torrente, facendo partire immediatamente le richieste di aiuto.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La zona dell’incidente è particolarmente complessa dal punto di vista operativo, sia per la conformazione del torrente sia per la presenza della cascata e delle pareti circostanti.

Per questo motivo sarebbero stati mobilitati anche specialisti del soccorso fluviale e speleologico.

I soccorritori acquatici del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono stati trasportati sul posto tramite l’elicottero Pelikan 2.

Il velivolo ha consentito di raggiungere rapidamente l’area dell’intervento.

Le complesse operazioni di recupero

Le operazioni di recupero della vittima sarebbero state effettuate direttamente dall’alto con l’utilizzo del verricello.

I tecnici del soccorso acquatico sarebbero stati calati nella zona della cascata per recuperare la persona e riportarla a riva in sicurezza.

Secondo quanto filtrato dai vigili del fuoco e dall’emergenza medica provinciale, il recupero si sarebbe rivelato particolarmente complesso per le condizioni del torrente e per il punto in cui si trovava il corpo.

Come riportato dall’ANSA, i soccorritori avrebbero recuperato il corpo già senza vita.

La difficile identificazione della vittima

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sull’identità della persona coinvolta né sull’età o sulla provenienza.

L’intervento avrebbe richiesto il coinvolgimento di numerose unità operative specializzate.

Oltre ai vigili del fuoco volontari della zona e al Corpo permanente di Bolzano, avrebbe partecipato anche il gruppo canyoning, la squadra sommozzatori del distretto di Bolzano e il Soccorso Alpino e Speleologico.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, incaricate di effettuare tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

Secondo le prime indicazioni, l’episodio sarebbe stato classificato come incidente avvenuto durante il tempo libero, ma restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato la persona a finire in acqua.

Le indagini

Tra gli aspetti da chiarire ci sarebbero le modalità della caduta e la posizione esatta in cui si trovava la vittima al momento dell’accaduto.

Gli investigatori starebbero raccogliendo le testimonianze delle persone presenti nella zona e verificando eventuali elementi utili alla ricostruzione.

L’area della cascata inferiore di Barbiano è molto frequentata da escursionisti e turisti, soprattutto nei mesi più caldi, grazie ai sentieri panoramici e alla presenza delle cascate della Valle Isarco.

Proprio per le caratteristiche naturali del luogo, però, alcuni tratti possono risultare particolarmente scivolosi e pericolosi.