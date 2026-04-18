Case depredate tra Friuli e Veneto, 5 arresti: ecco i comuni colpiti

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È di cinque arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di un gruppo di cittadini italiani di etnia sinti, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione tra Friuli e Veneto. L’ordinanza, emessa dal Tribunale di Udine, è stata eseguita dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura locale, che ha permesso di ricostruire il modus operandi della banda e di attribuire loro 13 furti commessi all’inizio del 2026.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine da una serie di furti in abitazione che si sono verificati in rapida successione all’inizio dell’anno nella provincia friulana e in quella veneta. La Procura della Repubblica di Udine ha coordinato le indagini, concentrando l’attenzione su questi episodi per la loro frequenza e per le modalità operative simili che li caratterizzavano.

Il gruppo criminale e le misure cautelari

Il provvedimento restrittivo ha riguardato quattro indagati per i quali è stata disposta la custodia in carcere, mentre un quinto è stato posto agli arresti domiciliari. Tutti sono cittadini italiani di etnia sinti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati specifici. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i membri del gruppo erano legati da vincoli familiari e agivano con una certa professionalità, scegliendo con cura i momenti in cui colpire e adottando strategie per eludere i controlli.

Il modus operandi della banda

Le indagini hanno permesso di delineare il modus operandi del sodalizio criminale: i furti avvenivano soprattutto al calare della sera e nei fine settimana, quando era più probabile che i proprietari fossero assenti. I malviventi si introducevano nelle abitazioni forzando porte e finestre, dimostrando abilità nell’effrazione e rapidità nell’azione. Una volta all’interno, depredavano principalmente monili in oro, denaro contante, indumenti, orologi di pregio, macchine fotografiche e scarpe.

L’attività investigativa e i sopralluoghi

Il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Udine, supportati dal Comando Provinciale, è stato caratterizzato da una serie di servizi di controllo del territorio, con l’impiego di numerose pattuglie e personale in borghese. Fondamentale è stata l’attività di repertamento svolta durante i sopralluoghi nelle abitazioni colpite dai furti, che ha consentito di raccogliere elementi utili per l’indagine. L’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, insieme al monitoraggio costante degli indagati, ha permesso di ricostruire i movimenti del gruppo, che era solito cambiare autovettura per ogni colpo, nel tentativo di non essere identificato.

I comuni colpiti e l’estensione territoriale

Secondo quanto emerso, la banda avrebbe messo a segno 13 furti nel solo mese di gennaio 2026, colpendo diversi comuni della provincia di Udine e del vicino Veneto. Tra i centri interessati figurano Varmo, Fiumicello – Villa Vicentina, Cervignano del Friuli, Codroipo, Basaldella, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese, oltre a località venete come San Michele al Tagliamento, Spresiano e Maserada sul Piave. L’ultimo episodio documentato si è verificato proprio a Udine.

La ricostruzione del quadro indiziario

Grazie al complesso delle attività investigative, la Procura di Udine ha potuto presentare al Giudice per le Indagini Preliminari un quadro indiziario ritenuto grave e suffragato da numerosi riscontri. L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta l’epilogo di un’indagine che ha visto impegnati i militari in un lavoro meticoloso di raccolta e analisi delle prove, culminato nell’individuazione e nell’arresto dei presunti responsabili.

IPA