È di 11 unità abitative sgomberate e 44 persone allontanate il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalle Forze di polizia a Roma, dove sono stati liberati gli ultimi immobili di un complesso edilizio occupato abusivamente. L’intervento, coordinato dalla Questura e supportato da diversi enti, è stato finalizzato al ripristino della legalità e all’assistenza delle persone in condizione di fragilità.

Operazione congiunta per liberare gli immobili occupati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle prime ore della giornata le Forze di polizia, con la collaborazione della Polizia di Roma Capitale, della Sala operativa sociale del Comune e dei Vigili del Fuoco, hanno fatto accesso agli ultimi due immobili del complesso situato in via Eudo Giuglioli. Questi stabili erano da tempo oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti prevalentemente di origine sudamericana.

Restituzione degli immobili e numeri dell’intervento

Complessivamente, sono state 11 unità abitative restituite all’ente proprietario, dopo essere state sottratte a una condizione di illegalità. All’interno degli stabili sono state trovate 44 persone, tra cui 10 minori. L’operazione ha permesso di riaffidare le strutture alla società proprietaria, incaricata ora della messa in sicurezza e della tutela del patrimonio.

Assistenza alle persone e supporto sociale

Le operazioni sono state pianificate anche per garantire assistenza ai nuclei familiari presenti. La Sala operativa sociale del Comune di Roma ha svolto un ruolo fondamentale, avviando un lavoro di preparazione nelle settimane precedenti per assicurare un’adeguata sistemazione agli occupanti in condizioni di fragilità. Questo approccio integrato è stato definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Giannini e coordinato dal Dirigente del Commissariato di P.S. Romanina.

Provvedimenti e controlli durante lo sgombero

Nel corso dei controlli, sono emersi alcuni provvedimenti da notificare a carico di soggetti trovati all’interno degli immobili, legati a pregresse dinamiche delittuose. Le autorità hanno dato seguito a tali provvedimenti. Inoltre, 7 persone sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.

Sequestri e sicurezza degli stabili

Al termine delle operazioni, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo degli stabili, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, come già avvenuto per i primi due stabili liberati il 5 novembre scorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di bombole di gas e altro materiale utilizzato dagli occupanti. In un vano sottotetto è stato rinvenuto un kit per il confezionamento di sostanza stupefacente, sottoposto a sequestro a carico di ignoti, poiché il locale non risultava nella disponibilità di alcun soggetto.

