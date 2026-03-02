Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state sottoposte a misure cautelari in provincia di Caserta, dove un pubblico ufficiale e due imprenditori del settore caseario sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi per presunti episodi di corruzione, falsità materiale e truffa aggravata ai danni dello Stato. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguardano il divieto di dimora nella regione Campania e regioni limitrofe per il pubblico ufficiale, e nella sola Campania per i due imprenditori. L’inchiesta, coordinata dalla Procura, ha fatto emergere che i soggetti avrebbero agevolato la realizzazione di un impianto di trasformazione del latte, ottenendo una delibera per un finanziamento pubblico di 13 milioni di euro, di cui 4 milioni già erogati.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto coinvolti i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Aversa, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di tre persone. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha colpito un pubblico ufficiale, destinatario del divieto di dimora nella regione Campania e nelle regioni limitrofe, e due imprenditori attivi nel settore caseario, per i quali è stato disposto il divieto di dimora nella sola Campania.

I reati contestati e le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i soggetti sono indagati, a vario titolo, per corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini, ancora nella fase preliminare, hanno permesso di accertare che il pubblico ufficiale avrebbe favorito la realizzazione di un impianto di trasformazione del latte riconducibile ai due imprenditori, consentendo loro di ottenere una delibera per un finanziamento pubblico di 13 milioni di euro, di cui 4 milioni già erogati come primo acconto.

Il sequestro dell’opificio e gli sviluppi giudiziari

L’opificio oggetto dell’indagine è stato sottoposto a sequestro a partire dal 23 dicembre 2023. Il provvedimento di sequestro è stato successivamente confermato dal Tribunale del Riesame nel 2025 e, in seguito, anche dalla Suprema Corte di Cassazione. Questo passaggio giudiziario ha rafforzato la posizione dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, anche se la vicenda resta ancora aperta e soggetta a ulteriori sviluppi.

La posizione degli indagati

La misura cautelare è stata adottata con un contraddittorio limitato alla fase delle indagini, e il giudice della fase processuale potrà valutare anche l’eventuale assenza di responsabilità a carico degli indagati.

