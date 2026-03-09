Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale nella notte tra domenica e lunedì a Caserta. L’episodio si è verificato lungo il Vialone Carlo III, dove gli agenti hanno individuato un’auto sospetta con tre persone a bordo.

Controllo notturno e auto sospetta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un’attività di controllo del territorio, quando la Squadra Volante della Questura ha notato un veicolo fermo in un’area di sosta. Gli agenti si sono avvicinati ai tre occupanti, invitandoli a scendere dall’auto per procedere agli accertamenti.

Comportamento sospetto e perquisizione

I tre uomini presenti nell’abitacolo hanno mostrato segni di nervosismo e agitazione, circostanza che ha indotto i poliziotti a effettuare una perquisizione approfondita del veicolo. Uno dei passeggeri, un 20enne originario del beneventano, si è inizialmente rifiutato di collaborare, scendendo dall’auto solo dopo le ripetute richieste degli agenti.

Il ritrovamento della droga

Durante il controllo dell’abitacolo, gli operatori hanno rinvenuto un panetto di circa 30 grammi di hashish, nascosto sotto uno dei sedili. Il giovane è stato quindi identificato come presunto responsabile della detenzione di sostanza stupefacente.

Denuncia e conseguenze amministrative

Al termine delle verifiche, il 20enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stata inoltre avviata la procedura amministrativa di segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, con il conseguente ritiro della patente di guida.

IPA