22 arresti in una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile di Caserta, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di stupefacenti. L’attività del gruppo, che aveva scelto una rotonda nei pressi di un parco pubblico a San Nicola La Strada come base per lo spaccio di hashish, è stata documentata grazie all’installazione di numerose telecamere. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Operazione della Squadra mobile di Caserta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Caserta ha concluso un’importante indagine che ha portato all’arresto di 22 cittadini accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. L’operazione si è concentrata nel comune casertano di San Nicola La Strada, dove il gruppo criminale aveva individuato una rotonda, situata vicino a un parco pubblico e adiacente a una strada ad alto scorrimento, come punto strategico per le attività di spaccio di hashish.

La base di spaccio e il ruolo delle telecamere

Gli investigatori hanno scoperto che la rotonda era stata trasformata in una vera e propria base operativa per lo spaccio. L’installazione di decine di telecamere ha permesso di monitorare costantemente la zona, documentando le cessioni di droga che avvenivano a qualsiasi ora del giorno. Grazie a questo sistema di sorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a sequestrare numerose dosi di hashish e a identificare molte persone coinvolte, che sono state segnalate all’Autorità amministrativa.

L’indagine e la scoperta dell’organizzazione

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno ricostruito la struttura dell’associazione per delinquere, individuando i diversi ruoli ricoperti dai membri all’interno del gruppo. L’organizzazione si era specializzata nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, con una gestione capillare delle attività illecite sul territorio di San Nicola La Strada.

L’intervento della Direzione distrettuale antimafia

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Napoli, attraverso la Direzione distrettuale antimafia, ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti delle 22 persone coinvolte nell’organizzazione criminale. Tutti gli arrestati risultano avere numerosi precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti.

IPA