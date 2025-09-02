Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un affiliato al clan dei casalesi per tentata estorsione e tentata rapina aggravate dal metodo mafioso: l’uomo, un 55enne originario della provincia di Caserta, è stato arrestato nei giorni scorsi e dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, che ha ricostruito il ruolo dell’arrestato all’interno della fazione Schiavone del clan camorristico. I fatti risalgono al 2009 e riguardano l’imposizione del “pizzo” a commercianti e l’organizzazione di eventi musicali per finanziare le casse del clan.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del 55enne è il risultato di una lunga attività investigativa portata avanti dalla Squadra Mobile di Caserta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato come affiliato al clan dei casalesi, in particolare alla fazione guidata dalla famiglia Schiavone. Le indagini hanno permesso di accertare che, insieme ad altri complici, il 55enne aveva messo in atto una serie di azioni criminali finalizzate a estorcere denaro e a rafforzare il potere economico e sociale del clan sul territorio.

Il ruolo nel clan e le modalità operative

Gli investigatori hanno ricostruito come il gruppo criminale, per conto del clan camorristico, avesse imposto agli organizzatori di feste di piazza e alle emittenti televisive locali la presenza di cantanti neomelodici selezionati direttamente dai vertici del clan. Tra questi artisti figurava anche la compagna di uno dei boss arrestati. Il compenso per le esibizioni veniva solo in parte destinato agli artisti, mentre la quota maggiore finiva nelle casse del clan o veniva distribuita tra i singoli affiliati.

Il pizzo ai commercianti e le pressioni sugli imprenditori

Oltre al controllo sugli eventi musicali, il gruppo criminale aveva esteso le proprie attività illecite anche ai danni dei titolari di attività commerciali della zona dell’agro aversano. I commercianti venivano costretti a versare il cosiddetto “pizzo” e, in alcuni casi, a comprare gadget pubblicitari come calendari, agende, penne e accendini a prezzi notevolmente superiori rispetto a quelli di mercato. Questa pratica rappresentava una delle principali fonti di finanziamento per il clan, che riusciva così a mantenere il proprio controllo sul territorio e a sostenere economicamente i membri detenuti o latitanti.

La condanna e la detenzione

L’uomo arrestato è stato condannato a una pena di oltre 5 anni di reclusione per tentata estorsione e tentata rapina, entrambe aggravate dal metodo mafioso. Dopo l’arresto, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena residua. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo inferto dalle forze dell’ordine alla criminalità organizzata attiva nella provincia di Caserta, confermando l’impegno costante nella lotta contro i clan camorristici.

Il contesto: la camorra nell’agro aversano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il territorio dell’agro aversano è da anni teatro di una forte presenza della criminalità organizzata, in particolare del clan dei casalesi. La fazione Schiavone, alla quale era affiliato il 55enne arrestato, ha storicamente esercitato un controllo capillare sulle attività economiche e sociali della zona, imponendo il pagamento del “pizzo” e infiltrandosi in diversi settori, tra cui quello dell’intrattenimento musicale. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di documentare come il clan utilizzasse anche eventi pubblici e spettacoli per riciclare denaro e rafforzare la propria influenza. L’arresto del 55enne originario della provincia di Caserta per tentata estorsione e tentata rapina aggravate dal metodo mafioso rappresenta un importante successo per la Polizia di Stato e per tutte le istituzioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.

