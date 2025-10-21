Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per stalking della Polizia di Stato a Caserta. Un uomo di origine russa è stato fermato dopo aver ignorato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna.

Intervento della Polizia dopo l’allarme del braccialetto elettronico

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno è intervenuta in seguito all’alert lanciato dal braccialetto elettronico indossato dall’uomo. L’allarme è stato ricevuto dalla Sala Operativa, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto per soccorrere la donna, ex compagna dell’arrestato.

La dinamica dei fatti: uomo trovato in stato di alterazione

Giunti presso l’abitazione della vittima, gli agenti hanno trovato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al reato di stalking, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava inveendo contro la donna e cercava di costringerla a uscire dall’abitazione, nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto a seguito di atti persecutori.

Resistenza agli agenti e nuovo arresto

Nel tentativo di fermare l’uomo e impedire che raggiungesse la vittima, i poliziotti sono stati a loro volta aggrediti verbalmente e fisicamente. L’uomo ha iniziato a offendere e a dimenarsi contro gli operatori, opponendo resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e a procedere con l’arresto per il mancato rispetto della misura cautelare personale prescritta e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Misure cautelari e controllo elettronico

La vicenda ha avuto origine da precedenti episodi di stalking commessi dall’uomo nei confronti della ex compagna. Per questo motivo, era stato disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla vittima, con l’ulteriore misura di controllo tramite braccialetto elettronico. Nonostante ciò, l’uomo ha violato le prescrizioni, facendo scattare l’allarme e costringendo la Polizia a intervenire tempestivamente.

Le conseguenze dell’arresto

L’uomo, dopo essere stato fermato, è stato posto in attesa del rito direttissimo. Le accuse a suo carico sono gravi: oltre alla violazione della misura cautelare, dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento della Polizia ha permesso di evitare conseguenze peggiori per la vittima e di assicurare alla giustizia una persona già nota per comportamenti persecutori.

