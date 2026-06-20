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Due arresti della Polizia di Stato di Caserta nella giornata di ieri. Un cittadino italiano è stato fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo per truffa e falsificazione di documenti, mentre un secondo soggetto è stato arrestato per traffico illecito di sostanze stupefacenti dopo una condanna definitiva. Entrambi sono stati individuati grazie a un’intensa attività investigativa e di cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e internazionali.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato di Caserta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata di 19 giugno ha visto la Squadra Mobile di Caserta impegnata in una doppia operazione. Il primo arresto ha riguardato un cittadino italiano, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. L’uomo era stato condannato in Romania per i reati di truffa e falsificazione di documenti.

Il rintraccio a Orta di Atella

L’uomo è stato individuato ad Orta di Atella (CE), dove si era nascosto per sfuggire alla giustizia. Il suo arresto è stato possibile grazie a una stretta collaborazione tra la Squadra Mobile casertana, lo SCIP (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) e l’Esperto per la Sicurezza di stanza in Romania. Le informazioni raccolte hanno messo in luce la capacità del ricercato di muoversi con disinvoltura nel settore economico-finanziario transnazionale, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato.

Mandato europeo e cooperazione internazionale

Il mandato di arresto europeo rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta contro la criminalità transnazionale. In questo caso, la collaborazione tra le autorità italiane e romene ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto che aveva dimostrato una notevole abilità nel commettere reati economici oltre i confini nazionali. L’arresto tempestivo è stato il risultato di un’attività informativa efficace e di un costante raccordo tra le forze dell’ordine dei due paesi.

Secondo arresto per traffico di droga

Nella stessa giornata, la Polizia di Stato di Caserta ha eseguito un secondo arresto. Un altro cittadino italiano, già condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello di Napoli a 4 anni e mezzo di reclusione, è stato fermato perché ritenuto responsabile di appartenere a un’associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’organizzazione, attiva dal 2017 al 2020, aveva rifornito le principali piazze di spaccio di Marcianise, Capodrise e Milano.

IPA