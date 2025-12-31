Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato rinvenuto e sequestrato un ingente arsenale di armi e munizioni, riconducibile al “clan dei casalesi“, nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato. L’intervento è avvenuto ieri mattina su un terreno al confine con Castel Volturno, dove le armi erano state accuratamente sotterrate. L’azione, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, è stata finalizzata al contrasto della criminalità organizzata.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Polizia di Stato di Caserta ha portato a termine un’importante operazione di prevenzione e contrasto ai reati legati alla criminalità organizzata. L’attività si è concentrata su un terreno situato al confine con il comune di Castel Volturno, dove, grazie a un’intensa attività info-investigativa, gli agenti hanno individuato un deposito sotterraneo di armi.

L’indagine e la scoperta dell’arsenale

La Squadra Mobile ha sviluppato le indagini partendo da informazioni raccolte nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Gli investigatori hanno ipotizzato che in un terreno di proprietà dello Stato potesse essere nascosto un vero e proprio arsenale, probabilmente riconducibile al “clan dei casalesi”. Dopo aver individuato con precisione l’area, nella giornata di ieri sono iniziate le operazioni di scavo, condotte anche con l’ausilio di escavatori e sofisticati metal detector in dotazione alla Polizia di Stato.

Il materiale sequestrato: un vero e proprio arsenale

Le ricerche hanno permesso di scoprire, ben occultati sottoterra, numerosi armamenti: tre lanciarazzi anticarro, una mitraglietta, quattro fucili d’assalto, una carabina di precisione, un fucile a pompa e otto pistole (sia revolver che semiautomatiche), tutte pronte all’uso. Insieme alle armi sono state trovate anche circa 600 cartucce. Gli Artificieri della Polizia di Stato sono intervenuti per mettere in sicurezza i lanciarazzi, che sono stati immediatamente fatti brillare per evitare ogni rischio.

Le indagini proseguono: accertamenti sui responsabili

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli investigatori stanno ora proseguendo le attività d’indagine per identificare i responsabili della detenzione delle armi e per verificare se queste siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi. L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata locale e conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati armati e alla diffusione di armi illegali sul territorio.

Il contesto territoriale e la lotta alla criminalità organizzata

La zona tra Caserta e il comune di Castel Volturno è da tempo sotto osservazione per la presenza di gruppi criminali radicati, tra cui il “clan dei casalesi”. Il ritrovamento di un arsenale di tali dimensioni conferma la pericolosità e la capacità organizzativa di queste organizzazioni, ma anche l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalla Polizia di Stato. Il terreno dove sono state trovate le armi, di proprietà dello Stato, era stato scelto probabilmente per la sua posizione isolata e difficilmente accessibile, a testimonianza della volontà di occultare materiale bellico destinato a scopi illeciti.

