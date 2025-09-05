Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro indagati e centomila euro estorti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari per associazione per delinquere, furti ed estorsioni ai danni di imprenditori agricoli. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina nei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Casal di Principe, Sparanise e Cancello ed Arnone, a seguito di un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere e ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale dedita a furti e estorsioni con il metodo del “cavallo di ritorno”.

L’operazione dei Carabinieri: quattro misure cautelari eseguite

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata di oggi sono state eseguite quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. In particolare, per una persona è stata disposta la custodia in carcere, per una gli arresti domiciliari e per due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un’articolata indagine che ha coinvolto i comuni di Santa Maria Capua Vetere, Casal di Principe, Sparanise e Cancello ed Arnone.

Le indagini: furti e estorsioni ai danni di aziende agricole

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dalla Stazione Carabinieri di Grazzanise con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, si è svolta tra maggio e ottobre 2024. Gli inquirenti hanno ricostruito il modus operandi della banda, ritenuta responsabile di undici furti di veicoli agricoli in diversi comuni della provincia di Caserta e di quattordici episodi di estorsione, sia tentata che consumata.

Il metodo del “cavallo di ritorno” e il linguaggio in codice

Secondo quanto emerso dalle indagini, la banda utilizzava il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”: dopo aver sottratto i veicoli agricoli, contattava le vittime chiedendo somme di denaro comprese tra quattromila euro e diecimila euro per la restituzione dei mezzi. In totale, il denaro estorto ammonterebbe a circa centomila euro. Gli indagati si servivano di un linguaggio criptico e convenzionale per riferirsi ai veicoli rubati, chiamandoli “partita di bufale”, “la legna” o “pastino di mele”, così da eludere eventuali intercettazioni.

Le tecniche investigative: videosorveglianza e attività tecnica

Le investigazioni sono state rese possibili anche grazie all’analisi delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza e ad attività tecniche che hanno consentito di identificare i responsabili dei furti e delle estorsioni. Gli inquirenti sono riusciti inoltre a localizzare un’azienda dismessa dove venivano nascosti i veicoli sottratti agli imprenditori agricoli.

Il quadro accusatorio e la presunzione di innocenza

Tre dei quattro indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed estorsioni, mentre il quarto avrebbe agito in concorso. Tuttavia, come precisato dalle autorità, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. Le misure cautelari sono state adottate senza il contraddittorio, che avverrà davanti a un giudice terzo, il quale potrà valutare l’eventuale assenza di responsabilità.

Le reazioni sul territorio e il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione ha suscitato grande attenzione tra gli imprenditori agricoli della provincia di Caserta, spesso vittime di furti e estorsioni che mettono a rischio la sopravvivenza delle loro attività. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per contrastare questi fenomeni criminali e garantire la sicurezza del territorio.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta nei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Casal di Principe, Sparanise e Cancello ed Arnone rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata che colpisce il settore agricolo. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per restituire serenità agli imprenditori locali, nella consapevolezza che la giustizia farà il suo corso nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

