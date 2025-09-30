Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per truffa aggravata a Caserta, dove è stato individuato un broker assicurativo responsabile di aver raggirato numerosi anziani. L’uomo, di 66 anni, è stato deferito all’Autorità giudiziaria dopo accurate indagini che hanno permesso di ricostruire il suo modus operandi.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni hanno riscontrato, durante i consueti controlli su strada, la presenza di diversi veicoli privi di regolare copertura assicurativa. Gli approfondimenti hanno portato a notare che le documentazioni presentate dagli automobilisti mostravano elementi in comune: si trattava di certificati assicurativi risultati falsi o addirittura inesistenti.

Un sistema fraudolento ai danni degli anziani

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire una vera e propria attività di truffa ai danni di numerose persone, in particolare anziani. Il broker, sfruttando la fiducia instaurata con le vittime, aveva incassato i premi assicurativi senza però attivare alcuna copertura reale. In questo modo, le persone coinvolte si sono ritrovate a circolare senza alcuna tutela, ignare di essere state raggirate.

La raccolta delle denunce e delle testimonianze

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli investigatori hanno raccolto numerose querele e testimonianze dalle persone offese. Queste ultime, in gran parte anziani, hanno raccontato di essersi affidate al broker per stipulare polizze assicurative, versando regolarmente i premi richiesti. Solo in seguito, a seguito di controlli o incidenti, hanno scoperto che le polizze non erano mai state attivate.

Il ruolo del broker assicurativo

L’uomo, un broker assicurativo di 66 anni, è stato individuato come il responsabile delle plurime condotte di truffa aggravata. Secondo gli inquirenti, avrebbe agito in modo sistematico, approfittando della buona fede delle vittime e della sua posizione professionale per rendere più credibile la propria attività illecita.

Le conseguenze per le vittime

Le vittime della truffa si sono trovate esposte a gravi rischi, circolando con veicoli privi di copertura assicurativa e potenzialmente soggetti a sanzioni amministrative e penali. In alcuni casi, la scoperta della frode è avvenuta solo dopo essere stati coinvolti in incidenti stradali o durante i controlli delle forze dell’ordine.

La denuncia all’Autorità giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, il broker è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per truffa aggravata. L’attività investigativa ha permesso di interrompere la condotta fraudolenta e di avviare le procedure per la tutela delle persone offese.

