Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 30 milioni di euro il valore dei beni confiscati in via definitiva a un imprenditore casertano, già condannato per estorsione e ritenuto vicino al clan camorristico Belforte. Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, è stato disposto dalla Suprema Corte di Cassazione e riguarda un patrimonio accumulato attraverso attività illecite nel settore del cemento e della ristorazione.

Il provvedimento e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la confisca definitiva è stata eseguita a seguito di un provvedimento della Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato quanto già disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione. L’operazione ha visto la collaborazione tra la Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta.

Il provvedimento odierno ha confermato la confisca dei beni, già sottoposti a sequestro nel 2022. La misura era stata proposta dal Procuratore della Repubblica di Napoli, dal Direttore della DIA e dal Questore di Caserta. L’imprenditore coinvolto, attivo nei settori del cemento e della ristorazione, era stato ritenuto contiguo all’organizzazione camorristica denominata clan “Belforte”.

Le accuse e la condanna

L’uomo era stato condannato in via definitiva per aver organizzato un sistema strutturato di estorsione, basato su sovrafatturazioni che celavano il reale prezzo delle somme estorte. Le vittime, costrette a pagare il cosiddetto “pizzo”, venivano indotte a versare denaro per “mettersi a posto” con il clan. Questo meccanismo illecito ha permesso all’imprenditore di accumulare un ingente patrimonio, ora definitivamente sottratto e acquisito dallo Stato.

I beni confiscati

La confisca definitiva ha riguardato un patrimonio stimato in circa 30 milioni di euro. Tra i beni sequestrati figurano 2 interi compendi aziendali e quote di altrettante società, 62 immobili situati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma (tra cui 13 terreni, 14 abitazioni, 2 opifici industriali, 32 garage/magazzini e 1 multiproprietà in costiera amalfitana), oltre a 47 rapporti finanziari e 18 beni mobili registrati (2 autovetture e 16 mezzi industriali).

IPA