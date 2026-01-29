Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 7 indagati tra giudici di pace e avvocati il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha portato all’emissione di misure interdittive e arresti domiciliari per corruzione nell’ambito delle truffe assicurative legate a sinistri stradali fittizi. I provvedimenti sono stati adottati su richiesta della Procura della Repubblica e disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire il ruolo centrale di alcuni avvocati che si occupavano di seguire l’intero iter relativo ai falsi sinistri stradali, con l’obiettivo di pilotare gli esiti dei procedimenti a proprio vantaggio. Questi legali mantenevano rapporti sia con consulenti tecnici nominati dai giudici, per ottenere valutazioni favorevoli, sia con i medici e i legali delle compagnie assicurative coinvolte.

Le modalità delle truffe assicurative

Le indagini, coordinate dalla Polizia di Stato di Caserta – Squadra Mobile e dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, hanno fatto emergere che i sinistri, pur distinti per tempi, luoghi e soggetti coinvolti, presentavano dinamiche e anomalie ricorrenti. Tra queste, l’investimento di pedoni sulle strisce pedonali o di persone a bordo di biciclette, anche tandem, e la mancata presenza sul posto delle forze di polizia.

Il coinvolgimento dei giudici di pace

Le attività investigative hanno inoltre consentito di accertare il coinvolgimento di alcuni giudici di pace del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto emerso, questi magistrati, in cambio di somme di denaro, avrebbero emesso sentenze favorevoli agli avvocati, accogliendo le richieste di risarcimento per danni, sia fisici che morali, presentate da diversi soggetti a seguito di falsi sinistri denunciati.

I provvedimenti adottati

Alla luce delle risultanze raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della durata di un anno per la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di tre giudici di pace. La stessa misura interdittiva, con divieto temporaneo di esercitare la professione, è stata disposta per un anno nei confronti di tre avvocati. Nei confronti di un ulteriore legale è stata invece applicata la misura degli arresti domiciliari.

Il sequestro preventivo

Gli investigatori hanno inoltre eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 300.000 euro nei confronti dei 7 indagati, a conferma della rilevanza economica delle attività illecite contestate.

IPA