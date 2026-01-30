Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e condotto in carcere un uomo di Casal di Principe, accusato di stalking e aggressione ai danni di una docente. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta in seguito all’attivazione della procedura d’urgenza Codice Rosso, dopo la denuncia della vittima.

L’arresto dopo la denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito della denuncia presentata da una docente, che ha portato all’attivazione della procedura d’urgenza prevista dal Codice Rosso. L’uomo, residente a Casal di Principe, è stato rintracciato presso la propria abitazione e arrestato dopo le formalità di rito.

Le condotte persecutorie e gli episodi di violenza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte persecutorie sarebbero iniziate a partire da settembre 2025, periodo in cui si è conclusa la relazione tra l’uomo e la docente. Da quel momento, la situazione è progressivamente degenerata, culminando in gravi episodi di violenza. Tra questi, si segnalano un tentativo di aggressione presso una stazione di servizio e, più recentemente, una aggressione fisica avvenuta il 3 gennaio 2026 all’interno di un bar, dove la vittima è stata colpita ripetutamente al volto.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce del grave quadro indiziario raccolto e del perdurante stato di ansia in cui versava la donna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della carcerazione. Il provvedimento è stato adottato per prevenire ulteriori rischi per l’incolumità della docente e per interrompere la sequenza di atti persecutori e violenze che avevano caratterizzato gli ultimi mesi.

L’esecuzione della misura cautelare

Al termine delle indagini, il giovane è stato localizzato presso il suo domicilio e, dopo le procedure di identificazione e notifica, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’arresto rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa condotta con tempestività, resa necessaria dall’urgenza di tutelare la vittima da ulteriori atti di violenza.

