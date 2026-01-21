Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 28 anni a Caserta per stalking ai danni dell’ex compagna: la misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato dopo mesi di molestie, pedinamenti e aggressioni fisiche.

Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di sabato 17 gennaio 2026 è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, classe ’98, residente a Casal Di Principe. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Questura di Caserta, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. L’uomo è indagato per stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale, terminata nei mesi precedenti.

La ricostruzione dei fatti: mesi di persecuzioni e violenze

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la condotta persecutoria sarebbe iniziata nel settembre 2025, subito dopo la fine della relazione tra i due. Da allora, la vittima avrebbe subito una serie di comportamenti ossessivi: pedinamenti continui, molestie telefoniche e ripetute violazioni di domicilio. Gli accertamenti della Polizia hanno documentato la sistematicità delle azioni, che hanno generato nella donna un forte stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Gli episodi più gravi: aggressioni e minacce

Nel periodo più recente, la situazione è ulteriormente degenerata. Sono stati registrati episodi di particolare gravità, tra cui un tentativo di aggressione presso una stazione di servizio e una vera e propria aggressione fisica all’interno di un locale pubblico. In quest’ultimo caso, l’indagato avrebbe colpito ripetutamente la vittima al volto, aggravando ulteriormente il quadro indiziario a suo carico.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce delle prove raccolte e del grave stato di ansia vissuto dalla donna, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario intervenire con una misura cautelare, disponendo la custodia in carcere dell’indagato per prevenire ulteriori rischi per la sicurezza della persona offesa.

