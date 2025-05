Caserta, fermati dopo la fuga: denunciati due giovani trovati con scooter rubato, coltello e passamontagna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Caserta per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto nell’agro aversano, quando i due sono stati fermati dopo un inseguimento.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe hanno notato uno scooter sospetto con due individui a bordo all’esterno dell’ufficio postale di San Marcellino. Alla vista della volante, i giovani hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente fermati.

Materiale sequestrato

Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di una lama appuntita, un passamontagna e un paio di forbici. Il veicolo su cui viaggiavano è risultato essere provento di furto.

Precedenti e provvedimenti

I due giovani, di cui uno minorenne, hanno numerosi precedenti per rapina e ricettazione. Sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria e proposti per la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di San Marcellino. Lo scooter è stato sequestrato per la restituzione al legittimo proprietario.

