Due arresti nella serata di ieri a Caserta, dove due giovani italiani sono stati fermati con l’accusa di rapina e lesioni ai danni di un loro coetaneo. L’episodio si è verificato nei pressi di San Leucio, a seguito di un diverbio degenerato in aggressione e furto di alcuni capi d’abbigliamento.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un’aggressione avvenuta nella zona di San Leucio. Gli agenti della Volante sono intervenuti rapidamente, prestando soccorso alla vittima e affidandola alle cure del personale sanitario, che ha riscontrato cinque giorni di prognosi per contusioni e trauma facciale.

La dinamica: un incontro tra coetanei finito in violenza

Secondo quanto riferito dal giovane aggredito, l’incontro con alcuni coetanei si sarebbe trasformato in un acceso diverbio. La situazione è degenerata quando i due ragazzi, ora arrestati, lo hanno colpito con calci e pugni, impossessandosi poi di alcuni suoi capi d’abbigliamento. La vittima, dopo aver ricevuto le prime cure, ha formalizzato la denuncia confermando la versione fornita agli agenti.

L’intervento della Volante e l’arresto dei responsabili

Grazie alle informazioni raccolte e alla tempestività dell’intervento, la Volante è riuscita a rintracciare in breve tempo i due presunti autori della rapina. Gli agenti hanno anche recuperato la refurtiva, ovvero i beni sottratti durante l’aggressione. Dopo gli accertamenti investigativi, i due giovani sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale locale, dove rimarranno in attesa dell’udienza di convalida.

Le condizioni della vittima e le indagini in corso

La vittima dell’aggressione, un giovane coetaneo dei due arrestati, ha riportato contusioni e un trauma facciale, come certificato dai sanitari che gli hanno prescritto cinque giorni di prognosi. Dopo essere stato medicato, il ragazzo ha formalizzato la denuncia presso gli uffici della Polizia, fornendo ulteriori dettagli utili alle indagini.

IPA