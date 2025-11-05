Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Caserta. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’agro aversano, dove gli agenti hanno interrotto uno scambio di droga nei pressi dell’abitazione di un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Operazione di polizia nell’agro aversano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe ha messo in atto un’attività mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. L’attenzione degli agenti si è concentrata sulla zona dell’agro aversano, dove è stato monitorato il movimento di diverse autovetture nei pressi dell’abitazione di una persona già nota per precedenti di polizia.

L’osservazione e l’intervento degli agenti

Durante l’attività di osservazione, gli investigatori hanno individuato due giovani intenti a consegnare alcuni involucri, presumibilmente contenenti sostanza stupefacente, in cambio di denaro. Gli agenti sono quindi intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare lo scambio e a fermare l’acquirente sul posto.

Perquisizione domiciliare e sequestro

A seguito dell’intervento, è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di hashish già confezionate e pronte per la vendita. Oltre alla droga, sono stati trovati anche materiali per il taglio e il confezionamento della sostanza, tutto sottoposto a sequestro dalle forze dell’ordine.

Denuncia e segnalazione alla Prefettura

Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati deferiti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per quanto riguarda l’acquirente, è stata avviata la procedura amministrativa di segnalazione alla Prefettura, come previsto dalla normativa vigente.

Il contesto dell’operazione

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico di droga portate avanti dalla Polizia di Stato sul territorio. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta nelle aree considerate più a rischio, come l’agro aversano, dove episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti continuano a rappresentare una criticità.

