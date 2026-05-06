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È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, è stato emesso dal Tribunale di Napoli al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni.

Le indagini e la denuncia dei familiari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel mese di marzo, quando i familiari conviventi dell’uomo hanno presentato una denuncia per maltrattamenti. Gli investigatori hanno avviato accertamenti approfonditi che hanno permesso di ricostruire una situazione di reiterati comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti delle vittime.

L’ordinanza di custodia cautelare

L’attività investigativa, condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, ha portato la Procura della Repubblica a richiedere un provvedimento restrittivo nei confronti dell’indagato. Il Tribunale di Napoli ha quindi emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato.

Il provvedimento di ammonimento

Contestualmente all’arresto, il Questore di Caserta ha adottato un provvedimento urgente di ammonimento per violenza domestica, con l’obiettivo di garantire una tutela immediata alle persone offese. Questo strumento amministrativo è stato utilizzato per rafforzare la protezione delle vittime in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

La traduzione in carcere e la situazione attuale

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’adozione di misure cautelari hanno permesso di interrompere una situazione di maltrattamenti che si protraeva da tempo.

IPA