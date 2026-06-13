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Due uomini sono stati denunciati per truffa e minacce in concorso al termine di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Caserta. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati come presunti responsabili della cosiddetta “truffa dello specchietto”, un raggiro che consiste nel simulare un incidente stradale per ottenere denaro dalle vittime. L’operazione è stata avviata dopo la denuncia di un automobilista, che ha raccontato di essere stato avvicinato da due persone a bordo di un’auto a noleggio proveniente dalla provincia di Napoli, le quali hanno tentato di estorcergli 500 euro come risarcimento per un presunto danno. Al rifiuto di pagare, l’uomo sarebbe stato minacciato. I due sono stati rintracciati in provincia di Avellino e deferiti all’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via dopo che un automobilista si è rivolto alle autorità per denunciare un tentativo di truffa. L’uomo ha raccontato di essere stato costretto a fermarsi da due individui che, a bordo di una vettura presa a noleggio, hanno simulato un sinistro stradale. I presunti truffatori hanno attribuito la responsabilità dell’incidente alla vittima e hanno richiesto il pagamento immediato di 500 euro per risarcire il danno.

Il modus operandi dei sospettati

Dalle ricostruzioni degli investigatori è emerso che i due uomini avrebbero messo in atto una strategia ben collaudata. Dopo aver simulato l’incidente, avrebbero insistito affinché la vittima pagasse subito la somma richiesta, facendo leva sulla paura di ulteriori complicazioni. Di fronte al rifiuto dell’automobilista di consegnare il denaro, uno dei due avrebbe rivolto gravi minacce nei suoi confronti, nel tentativo di intimidirlo e costringerlo a cedere.

L’identificazione e i precedenti

Le indagini tempestive e approfondite della Polizia di Stato hanno permesso di identificare rapidamente i presunti responsabili. Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Gli accertamenti svolti hanno inoltre messo in luce che i due avrebbero utilizzato lo stesso modus operandi anche in altri episodi analoghi, colpendo diverse vittime con la medesima tecnica fraudolenta.

L’epilogo dell’operazione

I due uomini sono stati localizzati in provincia di Avellino e deferiti all’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse a loro carico sono di truffa e minacce in concorso. L’intervento delle forze dell’ordine ha così permesso di interrompere una serie di raggiri che avrebbero potuto coinvolgere ulteriori automobilisti ignari.

IPA