Operazione antidroga della Polizia di Stato a Caserta. Gli agenti hanno fermato 3 uomini, di età compresa tra 21 e 49 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre una donna di 39 anni è stata denunciata per concorso. I fatti sono avvenuti durante i servizi di controllo del territorio, con interventi mirati a contrastare il traffico di droga nella zona. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le operazioni si sono svolte tra Marcianise e altre località della provincia, portando al sequestro di numerose dosi di eroina, crack e cocaina, oltre a strumenti utilizzati per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Le operazioni di controllo e i primi arresti a Marcianise

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via a seguito di una serie di servizi di controllo del territorio messi in atto dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise. Durante uno di questi pattugliamenti, i poliziotti hanno notato due uomini intenti a cedere piccoli involucri a giovani passanti, comportamento che ha subito destato sospetti e ha spinto gli agenti a intervenire tempestivamente.

I due sono stati immediatamente fermati e sottoposti a perquisizione personale. Nella disponibilità di uno dei fermati sono state rinvenute 15 dosi di eroina, già pronte per essere vendute. La perquisizione si è poi estesa all’abitazione dell’altro uomo, dove gli agenti hanno scoperto una “pietra” di eroina, nota come “cobret”, dal peso superiore a 30 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, un tagliere utilizzato per il taglio della droga, numerose bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi e la somma di circa 400 Euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta dagli investigatori il provento dell’attività di spaccio.

Il sequestro e le conseguenze per gli indagati

Ultimate le formalità di rito, i due uomini sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi processuali. Tutto il materiale rinvenuto durante le perquisizioni, compresi la droga, il denaro e gli strumenti per il confezionamento, è stato posto sotto sequestro.

Nel corso delle indagini, è emerso anche il coinvolgimento della compagna di uno dei due arrestati, una donna di 39 anni originaria di Capodrise. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato alla sua denuncia per concorso nell’attività di spaccio, in attesa di ulteriori accertamenti da parte della magistratura.

Un altro arresto durante i controlli su strada

Nel corso della stessa giornata, durante un altro servizio di controllo, una volante della Polizia ha fermato un giovane di 21 anni alla guida di un’autovettura. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente, hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo. All’interno del cruscotto sono state trovate circa 70 dosi di crack e cocaina, per un totale di oltre 20 grammi di sostanza stupefacente pronte per essere immesse sul mercato locale.

Il giovane è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Anche in questo caso, la droga è stata sequestrata e saranno effettuati ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza della sostanza e ad eventuali complici.

