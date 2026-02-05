Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentato femminicidio in provincia di Caserta, dove una giovane donna è stata aggredita con un coltello dal suo ex fidanzato. Secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dalle forze dell’ordine, la violenza sarebbe scaturita da una lite legata alla fine della loro relazione.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno è stato richiesto dopo una chiamata al 118 per un’emergenza sanitaria nella zona “ischitella”. Sul posto, nei pressi di un’auto ferma sul ciglio della strada, gli agenti hanno trovato una coppia di ragazzi: la donna, 24 anni, era gravemente ferita da arma da taglio.

L’aggressione e il movente

Dalle prime indagini è emerso che l’aggressore, un uomo di 33 anni residente in provincia di Napoli, era l’ex fidanzato della vittima. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, avrebbe colpito ripetutamente la giovane con un coltello da cucina, provocandole gravi ferite. Dopo l’aggressione, si sarebbe autoinflitto una coltellata nella zona dello sterno.

I soccorsi e l’arresto

La ragazza è stata trasportata in codice rosso dall’ambulanza, giunta tempestivamente sul luogo dell’aggressione. Fortunatamente, dopo le prime cure, è risultata fuori pericolo di vita. L’uomo, invece, è stato condotto presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, dove è stato arrestato per tentato femminicidio e successivamente trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.

Le iniziative contro la violenza di genere

Oltre all’azione repressiva, la Polizia di Stato ha ricordato l’impegno costante nella prevenzione della violenza di genere attraverso la campagna permanente “…questo non è amore”. L’iniziativa mira a sensibilizzare la società civile, in particolare le nuove generazioni, con incontri nelle scuole, eventi pubblici e la partecipazione a seminari e convegni da parte di personale specializzato.

