Casi di botulino ed eventi di street food annullati in Calabria, a chi spetta il controllo del cibo di strada

Anche se non ci sono collegamenti tra i fatti di cronaca e le attività dell’International Street food, dopo i recenti casi di botulino sono arrivate le prime decisioni eclatanti, come la cancellazione delle sagre organizzate dall’ente. Gli eventi che aveva già programmato in Calabria nelle prossime settimane, infatti, sono stati annullati per motivi precauzionali. Anche altri appuntamenti già in corso di svolgimento sono saltati, come annunciato dall’Airs, l’associazione italiana di Confartigianato che raggruppa i ristoratori di strada. Il professor Agostino Macrì, già direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare presso l’Istituto Superiore di Sanità e responsabile del settore alimentazione dell’Unione Nazionale Consumatori, a Virgilio Notizie spiega chi dovrebbe effettuare i controlli sugli alimenti in eventi del genere.

Eventi street food cancellati per precauzione

Come ha spiegato il presidente dell’Airs, Alfredo Orofino, nessun operatore dell’Airs è coinvolto nei casi sui quali si sta indagando.

“Siamo convinti della professionalità e della scrupolosità dei nostri street chef, ma la tutela della salute pubblica viene prima di tutto” ha detto.

“Vogliamo contribuire a un clima di prudenza e fiducia, in attesa che le autorità facciano piena chiarezza sull’accaduto”, si legge in una nota firmata da Orofino. Anche in altre sagre e fiere di paese, infatti, si è diffuso un certo timore da parte dei clienti.

Le indagini dei Nas sull’accaduto

A indagare sul caso di Diamante, in provincia di Cosenza, sono ora la Procura e i Nas dei carabinieri, per accertare le responsabilità e la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di due persone per intossicazione da botulino, ossia Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto.

Entrambi avevano mangiato panini acquistati da un commerciante ambulante, il cui camioncino nelle ultime ore era diventato oggetto di “pellegrinaggio” cinico da parte di passanti e che ora è stato autorizzato allo spostamento.

Chi controlla il cibo di strada

Senza nuovi casi e ormai prossimi alla chiusura del periodo di eventuale incubazione per il batterio responsabile dell’intossicazione, il cluster potrebbe essere ritenuto chiuso. Dalle analisi dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe emerso che più alimenti presenti sul food truck sarebbero stati contaminati da botulino.

Ciò che ci si chiede ora è anche chi effettua i controlli sul cibo di strada, ogni quanto e come.

L’intervista al professor Agostino Macrì

Professore, quali sono gli enti responsabili del controllo sugli alimenti in commercio?

“Innanzitutto va fatta una premessa: il sistema di controllo italiano è molto efficace, ma anche complesso. In generale le varie strutture che se ne occupano sono fanno riferimento al ministero della Salute e al ministero dell’Agricoltura. Ma al monitoraggio concorrono anche altri enti e figure, come la Guardia di Finanza, enti e polizia locale, ecc.”.

Quali sono le differenze?

“Come detto, i controlli sono molto articolati, ma in generale le strutture principali che si occupano della sicurezza alimentare dipendono dal ministero della Salute, in particolare tramite le Asl, le Aziende sanitarie locali, e i Nas dei Carabinieri. Esistono, però, anche il servizio Repressione Frodi della Finanza o i Carabinieri dell’Agricoltura, noti anche come Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, specializzati nella sicurezza alimentare e nella tutela del settore agroalimentare”.

In occasione di sagre o fiere di paese, poi i controlli sono effettuati anche da enti locali?

“Sì, per esempio, intervengono gli agenti della polizia locale, con normali controlli per verificare che siano rispettate le norme di igiene e pulizia. In questo ambito è fondamentale il rispetto del manuale HACCP, un documento che l’Autorità Competente richiede in fase di controllo/ispezione e che ogni operatore del settore deve predisporre, in modo da garantire, per esempio, l’igiene dei prodotti, la pulizia delle superfici, il lavaggio dei locali, ecc.”.

Occorre anche seguire dei corsi appositi per poter somministrare cibo?

“I gestori devono avere una preparazione, dimostrata da un attestato che stabilisce che conoscono i principi della gestione del cibo. Diciamo che polizia locale a Asl accertano soprattutto questi aspetti formali, mentre i carabinieri del Nas possono intervenire in ambito sostanziale, come per esempio il controllo delle mense e la loro eventuale chiusura, perché sono un organo di polizia, quindi possono effettuare attività repressiva”.

Capita di frequente che in occasione di eventi pubblici all’aperto non siano sempre seguite le norme previste?

“Può succedere, certo, che qualcosa sfugga nonostante la vigilanza degli organi preposti. Il rischio è un po’ maggiore rispetto a quanto può accadere, per esempio, in un negozio o in un locale chiuso. Va comunque chiarito che il pericolo non è legato al tipo di cibo in sé: non sono il broccolo o la salsiccia a rappresentare un eventuale problema, bensì il loro trattamento o conservazione. Può capitare, infatti, anche in casa nella preparazione di un semplice dolce come il tiramisù: se non lo si conserva adeguatamente, si può andare incontro a una intossicazione alimentare o gastroenterite”.