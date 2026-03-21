Casi di Epatite A a Napoli, virus trovato in alcuni allevamenti flegrei: l'ipotesi sull'inizio del contagio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un mese e mezzo fa, in una produzione di cozze e ostriche nelle zone di Bacoli, Varcaturo e Nisida, era stato trovato il virus dell’epatite A. Da quel momento gli stabilimenti risultano chiusi. Il direttore generale dello Zooprofilattico spiega che sono iniziate le indagini sui centri di depurazione e sui vegetali. Nel frattempo si allarga l’area interessata, con nuovi casi registrati anche a Salerno, in Irpinia e a Ischia.

Scoperta l’origine dell’Epatite A di Napoli

Potrebbe essere una produzione di cozze e ostriche l’origine della diffusione del virus Hav che causa l’epatite A. Giuseppe Iovane, direttore generale dello Zooprofilattico, ha spiegato che dall’inizio delle indagini sono emersi dei possibili percorsi di origine della diffusione.

Uno di questi è nella zona di Bacoli, Varcaturo e Nisida, area di produzione di mitili. Su 150 campionamenti sono stati registrati 8 casi di positività al virus (7 nelle cozze e uno nell’ostrica). Dopo un mese e mezzo dalle prime analisi, ora si continua a indagare sui centri di depurazione e sui vegetali.

“Stiamo agendo per far fronte a questa emergenza”, ha spiegato Iovane, “ed evitare la diffusione del virus”.

Nuovi casi

Questo però continua a espandersi. Nuovi casi di epatite A sono stati registrati fuori da Napoli. Il contagio si allarga a Salerno, Irpinia e Ischia. Un primo nuovo caso è stato registrato a Salerno e dall’Asl locale è già stato comunicato come ora i controlli si allargheranno anche ai medici veterinari. I vegetali controllati, fanno sapere, per ora sono tutti negativi.

In Irpinia il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione ha registrato tre nuovi casi: uno ad Avellino, uno a Monteforte Irpino e uno ad Ariano. Sono località distanti e con pochi contatti, si specifica, e l’invito del direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Avellino, Nicola Rossi, precisa che è bene non abbassare la guardia. Massetti ricorda, per esempio, la possibilità del vaccino.

Infine a Ischia sono comparsi tre casi, ricoverati ma in condizioni fortunatamente non gravi. Nuove segnalazioni anche nel Lazio, nel nord della Calabria e in altre località. Non tutti i pazienti sono legati al consumo di frutti di mare.

L’acqua potabile è sicura?

Dall’Asl Napoli 1 Centro arriva l’ok all’acqua potabile. Nessuna preoccupazione, confermano. “Le acque distribuite nella rete idrica cittadina di Napoli provengono nella loro totalità da fonti sotterranee naturalmente protette”, si legge nella nota.

I controlli analitici non hanno evidenziato la presenza di contaminazione fecale. Gli ultimi controlli sono stati effettuati in una finestra temporale tra gennaio e marzo 2026.

Tutti i parametri hanno confermato una “costante sicurezza microbiologica dell’acqua e la conformità agli standard di qualità”.