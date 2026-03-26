Casi di epatite A in aumento a Napoli, allarme sui menu di Pasqua dopo i contagi: "Attenzione ai mitili"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Continuano ad aumentare i casi di epatite A a Napoli, con più di 60 perone ricoverate in ospedale e un totale di 89 contagi. Secondo gli esperti ci sarebbe una connessione tra il picco dei casi e il consumo di mitili, i molluschi comunemente chiamati cozze. Per il menù del pranzo di Pasqua si sconsiglia però anche il consumo di sushi.

Aumentano ancora i contagi da epatite A a Napoli

L’ospedale Domenico Cotugno di Napoli ha comunicato di avere ricoverati nei propri reparti ben 60 pazienti malati di epatite A, di cui tre sono ancora nel pronto soccorso perché arrivati nelle scorse ore.

In città i casi sarebbero arrivati a 89 dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime ore, tra la notte del 25 e la mattinata del 26 marzo, ci sarebbe però stato un calo degli arrivi, mentre aumentano già da alcuni giorni le dimissioni.

ANSA

Il contagio però non si è fermato e i medici stanno indagando per capire cosa abbiano in comune le persone che sono finite in ospedale a causa della malattia nei giorni scorsi.

Tutti i pazienti hanno mangiato mitili

Il responsabile principale potrebbero essere i mitili, nome corretto dei molluschi che vengono più comunemente chiamati cozze o, in alcune regioni muscoli, peoci, pedoli o moscioli.

Novella Carannante, infettivologa nell’ospedale Cotugno di Napoli, ha spiegato che la situazione potrebbe però ancora peggiorare se le persone non faranno attenzione nei prossimi giorni:

Il contagio non si è ancora fermato e dobbiamo affrontare il periodo di Pasqua, bisogna capire come andrà in quel periodo.

Il sushi e i cibi da evitare a Pasqua

Tradizionalmente infatti, in Campania, il pranzo di Pasqua è a base di pesce. Carannante ha raccomandato di cuocere con molta attenzione i molluschi dopo averli lavati per diversi minuti.

Pericolo anche per il sushi secondo la dottoressa. L’abbattitore, lo strumento che viene utilizzato per raffreddare moltissimo il cibo crudo in modo da renderlo sicuro, non elimina infatti il virus dell’epatite A dal pesce crudo.

Coldiretti invita invece a un’informazione corretta “per evitare psicosi”. L’associazione ha riportato un crollo dei consumi di molluschi con picchi in Campania del 40%.