Casi di epatite A in aumento nel Lazio a causa di cibi contaminati, come riconoscere l'infezione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’epatite A continua a preoccupare, soprattutto nel Lazio: solo nei primi mesi del 2026 sono stati registrati ben 120 casi. Si tratta di un numero importante, se si pensa che 150 casi complessivi vennero rilevati nel 2025. Secondo gli esperti l’aumento è legato soprattutto al consumo di cibi contaminati e a casi di trasmissione interpersonale. L’incremento si inserisce in una crescita osservata anche a livello nazionale, dove i casi sono passati dai 126 del 2021 ai 631 del 2025.

Come riconoscere l’epatite A

I dati nazionali arrivano dal sistema di sorveglianza Seieva dell’Istituto superiore di Sanità, e quelli del Lazio dal Servizio regionale per l’Epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi) dell’Inmi Spallanzani.

L’istituto sottolinea che l’aumento dei contagi è associato principalmente a episodi di trasmissione attraverso alimenti contaminati e ai contatti interpersonali.

L’epatite A è una malattia che può manifestarsi con diversi sintomi, tra cui:

febbre;

malessere generale;

nausea;

dolori addominali;

ittero.

Talvolta l’epatite A può essere del tutto asintomatica.

Contagio e periodo di incubazione

La trasmissione avviene per via oro-fecale, spiega l’Iss. Il virus è presente nelle feci 7-10 giorni prima dell’esordio dei sintomi e fino a una settimana dopo, mentre è presente nel sangue solo per pochi giorni.

In genere il contagio avviene per contatto diretto da persona a persona o attraverso il consumo di acqua o di alcuni cibi crudi (o non cotti a sufficienza), soprattutto molluschi, allevati in acque contaminate da scarichi fognari contenenti il virus. Solo raramente sono stati osservati casi di contagio per trasfusioni di sangue o prodotti derivati.

Il periodo di incubazione varia da 15 a 50 giorni. Nella maggior parte dei casi il decorso è benigno (cioè passa da sola) ma possono verificarsi anche forme più gravi, fino a quelle fulminanti.

Secondo il portale EpiCentro dell’Istituto superiore di sanità, la malattia è letale in una percentuale compresa tra lo 0,1% e lo 0,3% dei casi, valore che può arrivare fino all’1,8% negli adulti con più di 50 anni.

Prevenzione e diagnosi precoce

In occasione della Giornata mondiale delle epatiti del 28 luglio, lo Spallanzani ha ribadito l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

L’Unità operativa complessa Malattie infettive ed Epatologia, diretta da Gianpiero D’Offizi, è punto di riferimento regionale per la gestione delle epatiti acute e croniche e segue il maggior numero di pazienti con epatite cronica B e C nel Lazio.

Cos’ ha dichiarato D’Offizi: “Oggi la sfida è intercettare tempestivamente le persone che ancora non sanno di avere un’infezione cronica del fegato e avviarle subito alle cure. Continuare a investire nella cultura della prevenzione, nell’accesso ai test e nella fiducia nella scienza è la strada per raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione delle epatiti virali come problema di salute pubblica”.