Casi di epatite A, ipotesi cozze estere non controllate: aperta indagine per commercio di alimenti nocivi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un’indagine per commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica è stata aperta dalla Procura di Napoli in seguito all’esplosione di casi di epatite A registrati tra Campania, basso Lazio e Puglia. Si ipotizza che i frutti di mare contaminati, e in particolare le cozze, potrebbero essere state immesse sul mercato senza adeguati controlli, dopo essere state acquistate su mercati esteri.

Epatite, ipotesi molluschi esteri non controllati

Secondo quanto emerso, gli inquirenti non escludono che tra le cozze allevate localmente siano stati commercializzati anche molluschi provenienti dall’estero, potenzialmente contaminati e privi dei necessari controlli sanitari. Una commistione tra prodotto locale e partite importate potrebbe aver contribuito alla diffusione del virus dell’epatite A.

L’ipotesi di reato, al momento contro ignoti, riguarda il commercio di sostanze alimentari nocive per la salute pubblica.

ANSA

Ipotesi cozze contaminate, indagini tra Campania e Lazio

Le attività investigative, riporta la pagina locale del Corriere della Sera, sono coordinate dalla VI sezione della Procura partenopea, sotto la guida del procuratore aggiunto Antonio Ricci e del sostituto procuratore Valentina Rametta.

Le indagini operative sono affidate ai carabinieri del Nas di Napoli, diretti dal colonnello Alessandro Cisternino.

I controlli si estendono anche al basso Lazio, in particolare nell’area di Terracina, dove si sarebbero verificati casi di epatite A collegati al consumo di frutti di mare. Secondo le verifiche, alcuni dei prodotti consumati proverrebbero dalla zona di Bacoli, come scrive NapoliToday.

Sequestri e analisi sui campioni

Negli ultimi giorni i Nas hanno sequestrato circa 50 chilogrammi di frutti di mare sospetti e prelevato diversi campioni da sottoporre ad analisi.

Gli esami saranno effettuati presso l’Istituto zooprofilattico di Portici, con l’obiettivo di accertare l’eventuale presenza di contaminazioni.

Tra le piste investigative figura anche quella legata a possibili scarichi fognari in mare, soprattutto lungo il litorale a nord della costa campana. Questo fattore potrebbe aver contribuito alla contaminazione dei molluschi, rendendoli veicolo di trasmissione del virus.

SkyTG24 ricostruisce che nell’ultimo focolaio registrato a Napoli si contano 70 ricoveri e nel Lazio, dall’inizio dell’anno, si sono registrati 120 contagi, di cui circa 50 nella sola città di Roma. A Latina ci sono 24 casi accertati e a Grosseto 1.