Casi di Hantavirus nel mondo, Oms aggiorna a 11 il numero dei contagiati per l'infezione e tre morti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono novità sull’Hantavirus. I casi di persone contagiate dall’infezione sono aumentati e saliti a 11 con 3 morti. A renderlo noto è l’Oms che ha aggiornato sulla situazione relativa al focolaio che si è diffuso sulla nave da crociera MV Hondius. I nuovi contagiati si trovano in Francia e Spagna.

Casi di Hantavirus, quanti sono?

Nel nuovo aggiornamento pubblicato il 13 maggio dall’Organizzazione mondiale della sanità sul focolaio di Hantavirus, scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius, si apprende che i casi totali sono saliti a 11.

Come spiega Quotidiano Sanità, si tratta di 8 casi confermati, di 2 probabili e di uno che è ancora in attesa di accertamenti. Sono invece 3 i decessi registrati, cosa che fa attestare al 27% il tasso di letalità. Rispetto all’aggiornamento precedente, dunque, sono stati accertati due nuovi casi tra i passeggeri, in Francia e in Spagna.

Tutti i contagiati all’infezione

Pur attestando che i casi sono aumentati, l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, continua a considerare basso il rischio per la salute pubblica a livello globale. Questo virus infatti ha trasmissione interumana limitata e letalità soprattutto tra gli anziani e le persone con comorbidità.

Inoltre, le analisi fatte hanno specificato come il focolaio sia nato da un singolo evento di spillover zoonotico o da un numero molto limitato di eventi strettamente correlati. In sostanza, le persone che si sono contagiate lo hanno fatto perché sono venute a contatto, sulla nave, con un infetto che era stato esposto ai roditori sulla terraferma in Argentina. Per questo motivo tutti i casi confermati di Hantavirus riguardano passeggeri che si trovavano a bordo della nave.

È bene ricordare come, al momento, non esistano trattamenti specifici autorizzati né vaccini per l’Hantavirus.

Le raccomandazioni dell’Oms

Secondo gli esperti è possibile che vengano riscontrati ulteriori casi tra le persone esposte al virus sulla nave prima dell’attuazione delle misure di contenimento. Tuttavia, i provvedimenti presi dovrebbero consentire di limitare la diffusione. Le persone non presenti sulla nave e non esposte a contatti con i casi confermati, quindi, hanno una probabilità di infezione bassissima.

Per evitare rischi, l’Oms ha raccomandato agli Stati coinvolti di continuare il coordinamento e la gestione pubblica relativi alla nave e ai voli interessati, nonché nei Paesi in cui sono presenti o rientreranno casi e contatti.

Per quanti sono stati a contatto con i casi accertati, poi, è raccomandato il monitoraggio attivo e la quarantena per 42 giorni dall’ultima esposizione.